Biden y Trump intercambian críticas de cara a elecciones

tienen que salir a votar, y no me refiero sólo a los demócratas, sino también los independientes y los republicanos razonables, expresó Maloney en el programa Meet the Press de la NBC, en referencia al eslogan Make America Great Again (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) del expresidente Donald Trump.

Los votantes podrían castigar al partido que controla la Casa Blanca y el Congreso en medio de la creciente inflación, la preocupación por la delincuencia y el pesimismo sobre el rumbo del país. La historia indica que el partido en el poder sufre importantes reveses en las elecciones intermedias.

En un fin de semana en donde los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton también estuvieron presentes en actos de campaña, la primera dama Jill Biden acudió a misa el domingo mientras hacía campaña por los demócratas en Houston. Al igual que su esposo y sus predecesores demócratas en la Casa Blanca, argumentó que el martes podría decidirse el futuro de la democracia.

Hay mucho en juego en esta elección, declaró. Debemos alzar la voz en temas de justicia y democracia.

En un mitin en Chicago, la vicepresidenta Kamala Harris mantuvo un discurso similar, asegurando que estos ataques contra nuestra democracia no sólo tendrán un impacto directo en la población de todo el país, sino posiblemente en todo el mundo.

Trump lleva mucho tiempo afirmando falsamente que perdió las elecciones de 2020 porque los demócratas hicieron trampa, e incluso ha empezado a plantear la posibilidad de un fraude electoral este año. Las agencias federales de inteligencia han advertido de la posibilidad de violencia política por parte de extremistas de derecha.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo que los demócratas eran negacionistas de la inflación, tratando de repeler los calificativos de antidemocrático lanzados contra su partido por rechazar los resultados de las elecciones presidenciales libres y justas de 2020 simplemente porque Trump las perdió.

Si recuperamos la Cámara y el Senado, es el pueblo estadounidense el que le dice a Joe Biden: ˜queremos que trabajes en nuestro nombre y queremos que trabajes con el otro partido para resolver los problemas que estamos enfrentando™, dijo McDaniel en el programa State of the Union de la cadena CNN el domingo.

Lee Saunders, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y Condales, el mayor sindicato de empleados públicos de Estados Unidos con 1,4 millones de miembros, ha viajado por el país para apoyar a los demócratas. Va a ser duro, va a ser difícil, pero no perdemos la esperanza, dijo.

Está claro que la gente está preocupada por la economía, añadió Saunders. Pero los votantes también están preocupados por las libertades que se les están quitando, tanto si se habla del derecho al voto como si se habla del derecho de las mujeres a elegir.

___

Weissert reportó desde Washington y Gómez Licón desde Miami. Los periodistas de Associated Press Jill Colvin y Hope Yen contribuyeron a este despacho desde Washington.