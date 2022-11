Papa: Mutilación genital femenina es "un acto criminal"

El papa Francisco declaró el domingo que la mutilación de los genitales femeninos es un acto criminal, y señaló que la lucha por los derechos, la igualdad y las oportunidades de las mujeres debe continuar por el bien de la sociedad.

¿Cómo es que en el mundo actual no podemos detener la tragedia de la mutilación femenina?, cuestionó el pontífice, refiriéndose al procedimiento en el que se cortan los genitales externos de las niñas. Es terrible esto. Hoy, que exista esta práctica, que la humanidad no pueda detener esto que es un crimen, ¡un acto criminal!, añadió.

Francisco respondió a una pregunta sobre los derechos de las mujeres durante su vuelo desde Bahrein. Le preguntaron si apoyaba las protestas en Irán provocadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien fue detenida por la policía de la moral luego de que presuntamente violó el estricto código de vestimenta de las mujeres en el país.

El papa no dio una respuesta directa, pero criticó el trato hacia las mujeres en muchas culturas del mundo, señalando que son tratadas como ciudadanas de segunda clase o peor. Debemos seguir luchando por esto, porque las mujeres son un don, aseveró.

Dios... los creó a los dos, iguales, hombre y mujer, dijo el papa.

___

