The Elders: Sólo diplomacia pondrá fin a guerra en Ucrania

Sólo el diálogo y la diplomacia pueden poner fin a la devastadora guerra en Ucrania, ya que la victoria total en el campo de batalla es imposible para cualquiera de las partes en conflicto, dijeron el viernes los miembros de un grupo de líderes mundiales fundado por Nelson Mandela.

El grupo, conocido como The Elders (Los Ancianos), transmitió ese mensaje al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciéndole en una visita a Kiev a mediados de año que debe empezar a considerar una salida al conflicto, indicó la presidenta del grupo, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, durante una reunión con ejecutivos de The Associated Press.

Tenemos que animar a que se piense más en cómo se va a acabar para que se tenga la idea de que esto tiene que terminar, en lugar de aumentar el arsenal militar de ambos bandos, dijo Robinson, que también fue alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

The Elders ha calificado la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión temerario e injustificable que amenaza con desestabilizar la paz y la seguridad en el mundo. A finales de septiembre, The Elders también condenó la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia y defendió el derecho de Ucrania a defender su territorio y su soberanía.

Zeid Ra™ad al-Hussein, excomisionado de derechos humanos de la ONU, estuvo de acuerdo en que la diplomacia y la negociación eran la única salida a la guerra, pero subrayó que eso no significaba pedir a Ucrania que cediera su soberanía, ya que era víctima de una agresión no provocada.

Insinuó que una solución al conflicto podría implicar que Rusia recibiera una concesión desde otra dirección, una posible referencia a la OTAN, o a uno de sus miembros clave. El presidente ruso, Vladimir Putin, lleva tiempo quejándose de que la alianza occidental se está acercando a sus fronteras, una realidad que ha citado para justificar la invasión.

El expresidente mexicano Ernesto Zedillo dijo que, a pesar de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos, el flujo de recursos para financiar esta guerra ha continuado, incluyendo la enorme entrada de ingresos petroleros a Rusia.

Creo que debería haber menos hipocresía en la forma en que se está librando esta belicosa guerra económica, manifestó.

Zedillo también acusó a Rusia de cometer crímenes que la Corte Penal Internacional tiene encomendado investigar: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que tienen que ser decididos por el debido proceso.