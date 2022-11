Comienzan despidos masivos en Twitter

Twitter comenzó a realizar despidos masivos el viernes como parte de una reorganización emprendida por su nuevo propietario, Elon Musk, lo que suscita una gran preocupación por el caos que rodea a la plataforma como fuente de información fiable a pocos días de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La rapidez y la magnitud de los despidos también han expuesto a Musk y a Twitter a demandas judiciales. El jueves se presentó en San Francisco al menos una denuncia que alega que Twitter tiene la intención de multiplicar los despidos y que ha violado la ley al no emitir el aviso obligatorio.

La empresa había dicho por correo electrónico que cada empleado sabría antes de las 9 de la mañana, hora del Pacífico (1600 GMT), si había sido despedido. La carta no especificaba cuántos de los aproximadamente 7.500 empleados perderían su empleo.

Musk no confirmó ni corrigió al inversor Ron Baron cuando le preguntó al también director general de Tesla cuánto dinero ahorraría después de despedir a la mitad de Twitter, durante una conferencia en Nueva York el viernes.

Musk respondió hablando de los retos relacionados con los costos y los ingresos de Twitter, y culpó a los activistas que pidieron a las grandes empresas que dejaran de anunciarse en la plataforma. Musk no ha comentado nada en concreto sobre los despidos.

Los grupos de activistas han conseguido provocar una caída masiva de los ingresos publicitarios de Twitter, y hemos hecho todo lo posible para apaciguarlos y nada está funcionando, dijo.

Algunos empleados de la empresa con sede en San Francisco recibieron pistas sobre su futuro cuando perdieron acceso a sus cuentas de trabajo. Ellos y otros tuitearon mensajes de apoyo utilizando el hashtag #OneTeam.

El correo electrónico enviado a los empleados decía que la reducción de puestos de trabajo era necesaria para garantizar el éxito de la empresa en el futuro.

Un gerente del equipo de integridad cívica de Twitter que renunció en septiembre, Eddie Perez, dijo que teme que los despidos tan cercanos a las elecciones intermedias puedan permitir que la desinformación se propague como el fuego, en particular durante la etapa de conteo de votos.

Me cuesta creer que no tenga un impacto importante en su capacidad para gestionar la cantidad de desinformación que hay, dijo, y añadió que simplemente puede que no haya suficientes empleados para contrarrestarla.

Perez, miembro de la junta directiva de la organización no partidista para la integridad electoral OSET Institute, dijo que el periodo postelectoral es especialmente peligroso porque algunos candidatos pueden no reconocer su derrota y otros pueden alegar irregularidades, y eso probablemente genere un nuevo ciclo de falsedades.

Los empleados de Twitter han estado esperando despidos desde que Musk asumió el mando. Ya había despedido a los principales ejecutivos, incluido el director general Parag Agrawal, en su primer día como propietario.