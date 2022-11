Sindicalistas marchan en Madrid para exigir mayor salario

Miles de trabajadores asistieron el jueves a una protesta en Madrid convocada por los principales sindicatos de España para exigir salarios más altos para compensar el encarecimiento de la vida alimentado por la inflación global.

Miembros de los sindicatos UGT y CCOO marcharon por la capital española bajo el lema Salario o Conflicto. Los sindicatos quieren que el gobierno y los líderes empresariales acuerden aumentar el salario mínimo por encima de los 1.000 euros mensuales actuales en respuesta a la inflación desenfrenada que apenas recientemente comenzó a disminuir.

Al igual que otros países, en España han aumentado los precios, debido en parte al alza de los costos de los combustibles debido a que la guerra de Rusia en Ucrania exacerbó las reducciones en el suministro. Los precios más altos de los alimentos en Europa han provocado protestas en todo el continente. Los aumentos en las tasas de interés decididos por las autoridades monetarias para reducir la inflación, también han encarecido los créditos e hipotecas.

La inflación en España alcanzó su punto máximo este verano con 10,8% en julio y 7,3% en octubre.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que negocia con los sindicatos y el gobierno sobre los salarios, dijo que podría haber aumentos siempre que no estén indexados directamente a la inflación.

No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más, declaró el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, a Radio Nacional de España.