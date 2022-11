Musk: personas vedadas de Twitter no regresarán por ahora

también exigieron que Twitter tenga un proceso transparente para restaurar cuentas de usuarios expulsados.

Musk ha dicho públicamente que permitiría el retorno del expresidente Donald Trump aunque Trump, quien suele promover su propia plataforma Truth Social, no ha dado indicio alguno sobre si volverá.

González indicó que los asistentes al encuentro también pidieron que Twitter haga cumplir las normas ya existentes sobre integridad electoral, y alentaron a Musk a escuchar las opiniones de un grupo diverso de personas, particularmente de minorías raciales que han sido víctimas de campañas de odio y hostigamiento.

Él accedió a todas esas cosas durante la reunión, pero las acciones hablan más que las palabras, afirmó González. He tenido muchas reuniones con CEOs de compañías tecnológicas, y he recibido muchas promesas huecas. Y con Elon Musk en particular, ha mostrado ser contradictorio, diciendo una cosa un día y otra al día siguiente. Así que es nuestra total intención exigirle que cumpla con sus promesas y más.

La NAACP, por su parte, afirmó en un comunicado que le expresó a Musk sus inquietudes sobre las peligrosas y amenazantes manifestaciones de odio y teorías conspirativas que han proliferado en Twitter apenas días después de su reciente adquisición.

La organización citó un reporte según el cual las expresiones de odio repuntaron en las horas siguientes a la adquisición por parte de Musk, aseverando que la negativa a tomar acción pondrá vidas humanas en riesgo y destruirá aún más nuestra democracia. Recomendó que toda cuenta que propague desinformación sobre las elecciones no tenga ingreso a la plataforma.