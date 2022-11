NY: Nuevos globos gigantes en desfile de Acción de Gracias

Un globo de la perrita de animación Bluey, los personajes del musical de Broadway Funny Girl y la gran cantante de soul Dionne Warwick serán algunos de los participantes en el desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda por departamentos Macy's de Nueva York.

La 96ta edición del tradicional evento incluirá 16 globos gigantes de distintos personajes, 28 carrozas, 40 imágenes inflables, 12 bandas ”entre ellas, una mexicana_, 700 payasos, 10 grupos artísticos y, desde luego, Papá Noel.

Entre las celebridades que han prometido su asistencia están Paula Abdul en su debut en el desfile; Fitz and the Tantrums; Big Time Rush; Blue™s Clues & You!, el anfitrión Josh Dela Cruz; Gloria Estefan con su hija Emily y su nieto Sasha; Kirk Franklin; Mario Lopez; Ziggy Marley; y Miss America 2022 Emma Broyles.

Los cantantes Joss Stone, Jordin Sparks y Betty Who tendrán su papel en las festividades. Jimmy Fallon & The Roots estarán en una carroza de homenaje al Central Park.

Este noviembre, al preparar una vez más el escenario para el inicio de la temporada de las fiestas, tendremos el gusto de presentar un espectáculo lleno de magia y maravillas que ayudará a crear recuerdos imborrables con los seres queridos en esta época especial del año, dijo Will Coss, productor ejecutivo del evento, en un comunicado.

El desfile de Macy's es un evento tradicional de inicio de la temporada de las fiestas de fin de año, y los espectadores atiborran las aceras para ver pasar a las bandas, carrozas, artistas y globos.

Las bandas este año representarán a Carolina del Sur, Kentucky, Indiana, California, Nueva York, Dakota del Sur, Florida, Missouri, Texas y Veracruz, México.