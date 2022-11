Argentina: Fiscal apunta contra Macri por presunto espionaje

Un fiscal argentino solicitó a un juez que investigue al expresidente Mauricio Macri como presunto responsable durante su mandato de un sistema de espionaje ilegal del que habrían sido blanco allegados y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora de la oposición.

El fiscal federal Franco Picardi realizó el pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi al requerir la elevación a juicio oral de la causa que investiga el supuesto espionaje en Buenos Aires al domicilio de la exmandataria (2007-2015) y al Instituto Patria que encabeza, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes fueron jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri (2015-2019).

En un dictamen reproducido el martes por la agencia oficial de noticias Télam y otros medios, el fiscal dijo que concluyó la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la agencia de inteligencia en las maniobras ilegales y a la vez imputó a Macri de ser presunto responsable de las mismas, solicitando al juez que avance en esa línea de investigación.

The Associated Press intentó confirmar el pedido con el juzgado pero no obtuvo respuesta.

Entre los espiados también habrían estado algunos allegados de Macri como su hermana Florencia Macri y su pareja, según el dictamen sobre el cual Martínez de Giorgi deberá pronunciarse en los próximos días.

El expresidente, uno de los referentes de la alianza opositora Juntos por el Cambio, ha sido objeto de varias investigaciones judiciales por presunto espionaje durante su mandato, delito que él niega haber cometido.

En el marco de una de ellas la Cámara Federal de Buenos Aires desechó a fines de 2021 que hubiera existido una asociación ilícita en el gobierno de Macri dedicada a espiar, sino que fue un grupo de exagentes los que procedieron por su cuenta a vigilar a políticos de diferentes partidos, periodistas y hasta una hermana del expresidente sin tener el respaldo de la justicia para hacerlo.

De forma anexa a esa causa está la investigación por el espionaje a Fernández de Kirchner en 2018. El fiscal Picardi señaló que las autoridades de entonces "presentaron documentos públicos con informaciones falsas referentes a presunciones de riesgos y amenazas" dirigidas a la exmandataria "que no fueron tales, para justificar dichos procedimientos.

El fiscal requirió que se lleven adelante una serie de medidas de prueba y diligencias, entre las cuales está el análisis de las comunicaciones de Macri.

Picardi señaló que las maniobras investigadas configuraron "un plan sistemático y organizado desde altas esferas del Estado para lograr objetivos políticos y personales.

En 2021, Macri y sus jefes de inteligencia fueron sobreseidos por la Cámara Federal en otra causa por presunto espionaje al considerar que las tareas de inteligencia que tuvieron como objeto a los familiares de los tripulantes de un submarino argentino hundido en 2017 -que reclamaban su búsqueda- no fueron ilegales, sino que estaban justificadas para proteger la seguridad presidencial.