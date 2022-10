Peligra la promoción a minorías en las universidades de EEUU

han hecho que muchos estudiantes no blancos teman expresar abiertamente su apoyo al programa.

Jacob James, un estudiante blanco de 20 años, dice reconocer el valor de la diversidad, pero acotó: La diversidad en los campus universitarios es buena, pero no debería ocurrir a expensas de la imparcialidad, agregó James, director de College Republicans en la UNC. La Acción Afirmativa pone en desventaja injustamente a algunas personas con pretexto de la raza, agregó.

Los comentarios de James encajan con el argumento central del grupo de Blum, de que la Constitución prohíbe cualquier consideración de la raza. Students for Fair Admission alega que extrae su respaldo del importante caso Brown vs. La Junta de Educación, un fallo de 1954 que abrió la vía para la desegregación de las escuelas públicas del país.

El grupo alega ante los jueces de la Corte Suprema que Brown rechazó muchos de los argumentos que presenta la UNC. Argumenta que las clasificaciones raciales benefician a todos. Advierte que las universidades no pueden descartar la raza aún. Y argumenta que la legalidad de las prácticas debe ser decidida por las personas de Carolina del Norte, no por esta Corte. Los segregacionistas estuvieron de acuerdo, según la declaración final del grupo ante la Corte Suprema.

Students for Fair Representation también usa reiteradamente la decisión de la Corte en junio de anular el derecho al aborto en favor de sus argumentos de que el máximo tribunal del país debe abandonar sus precedentes sobre la Acción Afirmativa.

La decisión de la Corte Suprema en la causa Dobbs vs. Jackson Women™s Health Organization indica que la corte estaría dispuesta a imponer una prohibición total a la consideración de raza en las matrículas universitarias, advirtió Paulette Granberry Russell, presidenta de la National Association of Diversity Officers in Higher Education.

Las implicaciones van más allá de la UNC y Harvard. Pudiera resultar en un resultado diferente al que vimos en la causa Bakke, la causa Grutter en 2003, los casos de Fisher, agregó Granberry Russell, citando las causas previas sobre matrículas escolares consideradas por la corte.

Blum, que durante años ha trabajado para eliminar las consideraciones raciales de las admisiones escolares, respaldó también una demanda infructuosa de Abigail Fisher, una mujer blanca que dijo que fue discriminada cuando intentó ingresar a la Universidad de Texas.

Esa causa fue decidida apenas hace seis años, pero la composición de la corte ha cambiado significativamente desde entonces, con la edición de tres nominados de Trump y de Ketanji Brown Jackson, la primera jueza suprema negra.

Jackson está fuera del caso de Harvard porque fue miembro hasta hace poco de una junta asesora, pero participa en la causa de la UNC, lo que indica que la corte pudiera usar ese caso si hace un pronunciamiento mayor sobre la Acción Afirmativa.

Todas las universidades en las que estudiaron los miembros de la Corte Suprema, a excepción de una, han pedido al máximo tribunal de Estados Unidos a que mantenga la Acción Afirmativa.

Seis de los jueces estudiaron en Harvard. Yale, Princeton, Columbia, Notre Dame y Holy Cross también se han sumado a declaraciones en defensa de los programas de Harvard y la UNC.

Solamente el alma mater de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, el Rhodes College, en Memphis, Tennessee, no participa en las causas.

Nueve estados ya prohíben la consideración de raza en las matrículas de universidades públicas: Arizona, California, Florida, Georgia, Michigan, Nebraska, Nueva Hampshire, Oklahoma y Washington.

En California, el mismo electorado que le dio a Joe Biden un margen de 5 millones de votos sobre Trump en la elección presidencial de 2020 rechazó ampliamente una propuesta para revivir la Acción Afirmativa.

La opinión pública sobre el tema varía dependiendo de cómo se hace la pregunta. Un sondeo Gallup de 2021 concluyó que 62% de los estadounidenses favorecen los programas de Acción Afirmativa para minorías aciales, pero en una encuesta de Pew Research Center en marzo, 74% de los estadounidenses, incluso mayorías de negros e hispanos, dijeron que la raza y la etnia no debían ser factores en las admisiones a las universidades.

No se espera una decisión de la Corte Suprema sobre las causas antes de finales de la próxima primavera.

Sherman reportó desde Washington. El periodista de The Associated Press Collin Binkley en Washington contribuyó a este reportaje.