Juez: Grupo puede monitorear buzones electorales en Arizona

y en el condado rural Yavapai, instalados para la votación anticipada de las elecciones intermedias. Algunos electores se han quejado de haber sido intimidados después de que la gente que vigila los buzones tomó fotografías y videos, y siguió a los votantes.

La ley de Arizona establece que los propagandistas y los observadores electorales deben permanecer a una distancia mínima de 23 metros (75 pies) de un sitio electoral.

Los demandantes no le han proporcionado a la corte ninguna evidencia de que la conducta de los demandados constituye una verdadera amenaza, escribió el juez. En este expediente, los demandados no han efectuado ninguna declaración en la que amenacen con cometer actos de violencia en contra de un individuo o grupo de individuos en particular.

La Alianza de Estadounidenses Jubilados de Arizona se dijo decepcionada.

Seguimos creyendo que la intimidación y el acoso de Clean Elections USA son ilegales, manifestó, poco antes de presentar una apelación.

