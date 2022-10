ONU pide armonizar leyes de matrimonio igualitario en México

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró el viernes la legalización en todo México del matrimonio igualitario tras la reciente aprobación de unas reformas legales en cuatro estados, pero exhortó a las autoridades a armonizar algunas legislaciones estatales para consolidar el piso jurídico.

Como un avance notable en los derechos de la comunidad LGBTI+ consideró la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos las recientes aprobaciones por parte de los congresos de Tabasco, Estado de México, Guerrero y Tamaulipas de las reformas de los códigos civiles que permitieron extender a todo México la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.

En un comunicado la dependencia hizo un llamado a concluir la armonización legislativa en algunos estados para que el matrimonio entre personas de un mismo género quede plasmado en sus legislaciones civiles.

Algunas organizaciones humanitarias locales como Amicus, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI+, también se manifestó a favor de que los congresos de los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Chiapas reformen los códigos civiles para armonizarlos con las legislaciones en materia de matrimonio igualitario aprobadas por los gobiernos estatales.

Al respecto Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus, dijo a The Associated Press que en esos cinco estados hay un riesgo de incertidumbre debido a que como esas uniones no están estipuladas en los códigos civiles, las autoridades estatales pueden modificar unilateralmente las regulaciones sobre esa materia.

Delgado admitió que la legalización del matrimonio igualitario es un avance importante para la comunidad mexicana LGBTI+, pero sostuvo que aún hay una deuda pendiente en lo relativo al reconocimiento de identidad de género, que se permite en 21 de los 32 estados, y sobre las terapias de conversión que han sido aprobadas sólo en cinco estados.

El activista indicó que la deuda es más grande en materia de derechos sociales como el acceso a la educación, la salud y la vivienda, entre otros.

El estado norteño de Tamaulipas se convirtió el miércoles en el último de los 32 estados de México en autorizar el matrimonio igualitario, decisión que fue considerada como histórica por algunas organizaciones humanitarias que afirmaron que la reforma cierra más de una década de luchas por ese derecho.

Uno de los que celebró la decisión fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quien declaró en Twitter: todo el país brilla con un enorme arcoíris. Vivan la dignidad y los derechos de todas las personas. Amor es amor.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las leyes estatales que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero algunos estados se tardaron varios años en aprobar las reformas.