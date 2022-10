Pemex registra pérdidas en el tercer trimestre del año

La empresa estatal Petróleos Mexicanos registró entre julio y septiembre pérdidas por unos 2.600 millones de dólares tras dos trimestres consecutivos de ganancias.

El desempeño negativo de Pemex se debió a la caída de las ventas, el incremento de los costos de las mismas, las pérdidas cambiarias por la depreciación del peso frente al dólar y el aumento en los pagos de impuestos, según el reporte financiero que envió la petrolera a la Bolsa Mexicana de Valores que se difundió el viernes.

A pesar de que en el tercer trimestre se reportaron pérdidas por 52.033 millones de pesos (unos 2.600 millones de dólares), aún están por debajo de las que se registraron en el mismo período de 2021 que fueron de 77.244 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares).

Los resultados negativos contrastan con las ganancias que logró la empresa estatal en la primera mitad del año gracias al alza de los precios del petróleo, lo que le permitió acumular en nueve meses utilidades por 195.615 millones de pesos (9.780 millones de dólares). Durante 2022 Pemex ha tenido un comportamiento más favorable que el observado en los primeros nueve meses del año pasado cuando acumuló pérdidas por unos 5.000 millones de dólares.

México no es bueno para esto, afirmó a The Associated Press la directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, al referirse a los resultados negativos del tercer trimestre de Pemex. Señaló que ante ese contexto las autoridades mexicanas deberían reconsiderar seguir invirtiendo en petróleo viendo que sigue siendo un barril sin fondo, y que esos recursos tienen un costo de oportunidad alto.

Entre julio y septiembre los ingresos de Pemex se elevaron 56,5%, en comparación con el mismo período de 2021 y alcanzaron los 602.150 millones de pesos (unos 30.100 millones de dólares), mientras que su deuda financiera disminuyó levemente y se ubicó en 105.000 millones de dólares.