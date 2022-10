El Salvador: Niegan libertad a militares en caso asesinatos

Un juzgado salvadoreño negó el martes otorgar libertad con medidas sustitutivas a la detención a dos altos mandos de las fuerzas armadas en retiro señalados en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.

La defensa del general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, ex director de la extinta Policía de Hacienda, había pedido esa petición a favor de sus clientes, pero el juzgado dijo en una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press que no había lugar para una excarcelación.

Se desconoce cuándo fueron capturados los militares y dónde estarían recluidos, ya que ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura. La AP contactó a ambos organismos en busca de comentarios sobre el caso sin lograr una respuesta de momento.

El caso se reactivó después que en marzo familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que llevara ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas.

El 13 de octubre, la jueza del caso notificó la orden de detención para cinco militares salvadoreños para procesarlos por el asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, que concluyó en enero de 1992.

La resolución de la jueza también señala al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quien reside en Estados Unidos y enfrentaría un proceso de extradición. Además, vinculó al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, y al sargento Mario Canizales, ambos ya fallecidos. Canizales dirigió supuestamente la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los comunicadores.