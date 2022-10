Colombia: "Lento, pero seguro" va comercio con Venezuela

En el primer mes de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela el comercio binacional alcanzó los 2,25 millones de dólares y las 1.552 toneladas de carga de exportación e importación en los puentes que unen a Norte de Santander, en Colombia, con Táchira, del lado venezolano, informó el gobierno colombiano.

Es un proceso lento, pero seguro. Depende de la recuperación de la demanda tanto en Colombia como en Venezuela, señaló el martes el ministro de Comercio colombiano Germán Umaña, al presentar a la prensa un balance.

Con la reapertura comercial los gobiernos tienen la difícil tarea de vencer al contrabando que prosperó durante los siete años de cierre por tensiones políticas. En la extensa frontera de 2.200 kilómetros hay presencia de grupos armados ilegales que se disputan el paso de mercancías, el narcotráfico y la trata de personas.

Estamos reemplazando el contrabando por una institucionalidad importante, resaltó Umaña.

A partir de su llegada al poder en agosto, el presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia de Colombia, restableció lazos con Nicolás Maduro, dando un giro a la política exterior de su antecesor que reconocía como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.

La frontera comercial se reabrió el 26 de septiembre en un acto protocolario en el Puente Internacional Simón Bolívar con presencia de los dos gobiernos que dio inicio al transporte de carga por los puentes que unen a Norte de Santander y Táchira. Desde entonces han atravesado 67 vehículos de carga. Actualmente, sólo puede pasar un vehículo a la vez de un lado a otro.

Aún resta que se active el puente binacional más grande llamado Tienditas, en la misma zona, así como el paso de vehículos particulares.

El comercio entre Colombia y Venezuela este año está en cerca de los 500 millones de dólares y se espera que al cierre del 2022 alcance hasta 1.000 millones de dólares por la reapertura de la frontera binacional, según el gobierno colombiano. En el 2021 el comercio total fue de 393 millones de dólares.

Para el 2026, el gobierno colombiano espera una recuperación del comercio binacional cercana a los 4.500 millones de dólares, lo que aún estaría lejos de los 7.000 millones de dólares que alcanzó el comercio total en el 2008, la época de bonanza.

De Venezuela a Colombia se han importado productos químicos, láminas en caliente, acero y bolsas de aseo. Mientras que Colombia exporta a Venezuela insumos médicos, cartón corrugado, productos de aseo, confitería, polietileno, máquinas para alimentos fertilizantes y productos agroalimentarios.

Volver a tener la capacidad instalada en la frontera de Norte de Santander como hace siete años es el anhelo de los empresarios. Empezamos de cero y cuando un bebé nace no sale corriendo, indicó a The Associated Press Sandra Guzmán Lizarazo, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional de Cúcuta, la capital de Norte de Santander.

Guzmán aseguró que en el primer mes se superaron las expectativas iniciales que apuntaban a solo un millón de dólares de comercio binacional, lo cual celebra, aunque cree que la meta de llegar a 1.000 millones de dólares en total es muy ambiciosa, dado que aún deben recuperar la capacidad instalada.

La mayoría del comercio binacional aún se sigue moviendo por el norte de la frontera entre La Guajira, en Colombia, y Zulia, en Venezuela, donde se mantuvo el transporte durante los siete años de tensiones de manera limitada.

Los pagos, detalló el ministro, se están haciendo por anticipado entre los empresarios. Umaña agregó que las empresas están dialogando para sanear antiguas deudas que tenían en Venezuela con exportadores colombianos.

Se están exportando las mercancías y los fantasmas del pasado se han disipado en la medida en que se está haciendo el manejo cambiario con toda claridad, explicó.