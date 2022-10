La UE posterga acuerdo sobre medidas energéticas

dificultan la toma de decisiones inmediatas, muchos países, entre ellos Holanda, quieren ver un mejor análisis de impacto.

Alemania hizo advertencias similares.

Por lo tanto, aun después de la cumbre de la semana pasada y la reunión del martes, perduraba la indecisión.

Aun si no se tomó una decisión técnica, el titular del encuentro, el primer ministro checo Jozef Sikela, dijo que hay un consenso generalizado de que los miembros deben comprar gas en conjunto, para no competir unos contra otros en el mercado agitado, y que deben tomar medidas para que los repentinos repuntes de precios causados por especuladores no trastoquen a los mercados.