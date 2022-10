Reciclaje avanzado de plásticos: ¿Resuelve o distrae?

salen del reactor como subproducto, o brea de carbón, precisó DeBenedictis. Esa brea es desechada como un desperdicio no peligroso, aunque en el futuro algunos esperan vendérsela a la industria del asfalto.

El proceso no involucra el uso de oxígeno, así que no hay combustión ni incineración de plástico, explicó DeBenedictis, quien dijo que su producto es transportado como aceite sintético a compañías petroquímicas, esencialmente las bases a nivel molecular para la producción de nuevo plástico.

Los materiales que la planta acepta, que no han podido ser reciclados hasta ahora, no deberían ser enviados a vertederos, arrojados al océano ni incinerados, afirmó. El siguiente nivel tiene que ser una nueva tecnología, lo que llamarías reciclaje químico o reciclaje avanzado. Es la nueva frontera.

Que no haya dudas. Es el momento adecuado para hacerlo, añadió el director general de la compañía, Fred Schmuck. No hay ninguna forma en que podamos cumplir nuestros objetivos climáticos sin lidiar con el desecho plástico.

DeBenedictis dice que va a licenciar la tecnología para tratar de que la industria crezca, porque es la mejor manera de tener un impacto más rápido en el mundo. Una compañía finlandesa de petróleo y gas, Neste, está trabajando actualmente para comercializar en Europa la tecnología de Alterra.

Las principales tecnologías de reciclaje químico usan pirólisis, gasificación o despolimerización. Neil Tangri, director de ciencia y políticas en la Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), es escéptico. Dice que desde la década de 1990 ha estado oyendo que la pirolisis lo va a revolucionar todo, pero que eso no ha sucedido. En cambio, la producción de plástico sigue subiendo.

La GAIA considera que el reciclaje químico es una solución falsa que facilitará una mayor producción de plástico virgen, un proceso de alta energía con emisiones de carbono elevadas que emite al aire contaminantes peligrosos, aseguró Tangri. La GAIA quiere que en lugar de ello la producción de plásticos sea reducida drásticamente y que solamente se produzcan plásticos reciclables.

Nadie necesita más plástico, aseveró Tangri. Seguimos tratando de resolver esos problemas de producción con reciclaje cuando en realidad teneos que cambiar cuánto producimos y qué producimos. Ahí está la solución.

CUESTIONES DE EQUIDAD EN LA UBICACIí“N DE LAS PLANTAS

En Rhode Island, los legisladores estatales debatieron una propuesta este año para eximir a esas plantas de los requerimientos de licencia para desecho sólido. La medida se topó con una fuerte oposición de los residentes y activistas ambientales cerca del puerto de Providence, que temían que eso traería una nueva planta a su vecindario. Los funcionarios ambientales del estado respaldaron esa posición.

Monica Huertas, directora ejecutiva de The People™s Port Authority, ayudó a liderar la oposición. El barrio ya está abrumado por industrias, aseguró, tanto que ella a veces tiene ataques de asma luego de caminar por la zona.

Dwayne Keys dice que es injusto que él y sus vecinos siempre tengan que estar alertas ante propuestas como ésa, a diferencia de los residentes de barrios blancos y acaudalados del estado. El área del puerto tiene suficientes peligros ambientales de los que los residentes no se benefician económicamente, añadió. Keys dice que eso equivale a un racismo ambiental.

La cuestión es que somos el camino de menos resistencia, sostuvo. No es que no haya resistencia, pero es la menor. Somos una coalición de individuos que ofrecemos nuestro tiempo voluntariamente. No tenemos riquezas ni acceso a recursos ni medios legales, al contrario de nuestras contrapartes blancas en comunidades de mayores ingresos.

Baca, del consejo de la industria química, dijo que las instalaciones operan con los estándares más elevados y que la industria opina que todo el mundo merece agua y aire limpios, por lo que él invitaría a los detractores a una de las instalaciones para que puedan verla en persona.

Los productores de plásticos en Estados Unidos han dicho que reciclarán o recuperaran todos los paquetes plásticos usados en Estados Unidos para 2040 y han anunciado ya más de 7.000 millones de dólares en inversiones en reciclaje mecánico y químico.

Creo que estamos al borde de una revolución de sostenibilidad, en la que la circularidad estará en el centro, afirmó Baca. Y tecnologías innovadoras como el reciclaje avanzado lo hacen posible.

Kate O™Neill escribió un libro sobre el problema, llamado Waste (Desperdicio). Profesora del departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de California en Berkeley, O™Neill ha pensado mucho en lo si el reciclaje químico debería ser parte de la solución a la crisis de plásticos. Dice que ha concluido que sí, aunque sabe que eso va a enfurecer a los ambientalistas.

Con algunos de esos problemas grandes, sostiene, no podemos descartar nada.