Presidente argentino aviva polémica contra "Gran Hermano"

El presidente argentino Alberto Fernández calificó de energúmeno al participante del programa de televisión Gran Hermano que lo involucró en hechos de corrupción y ratificó que le iniciará acciones legales por poner en duda su honestidad.

El presidente es una persona honrada que nunca ha participado en un hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y yo lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia, dijo Fernández el viernes refiriéndose a sí mismo en una entrevista al canal C5N.

Walter Santiago, apodado Alfa, dijo durante una charla con varios compañeros de la casa donde todos conviven que el mandatario argentino se había involucrado en actos corruptos que no especificó.

A Alberto Fernández lo conozco hace 35 años. Fernández a mí me coimeó (sobornó) un montón de veces. Lo conozco muy bien... hay muchos políticos que se han atado al poder y han hecho fortunas con la política, afirmó -sin dar más detalles- Alfa, quien dice dedicarse a la compra venta de automóviles. El hombre no especificó si el presidente le había pedido una suma concreta de dinero para concederle a cambio algún favor.

El comentario de Santiago, de 60 años, había pasado desapercibido hasta que el jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti manifestó que no es ingenuo lo que sucedió y que programas como Gran Hermano no pueden tomarse a la ligera porque construyen sentido colectivo.

Líderes de la oposición inmediatamente cuestionaron al gobierno por ocuparse de un asunto secundario frente a problemáticas más acuciantes para la población como la inflación.

No es un tema menor, justificó el presidente al ser consultado sobre la polémica. Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente lo mismo, no me voy a quedar callado para que me agredan en cosas que yo no tengo nada que ver, enfatizó.

Como ha sucedido en otras partes del mundo, el formato de Gran Hermano es un éxito de audiencia en Argentina. A diferencia de ediciones anteriores, la discusión política está presente este año, algo que los responsables del programa buscaron intencionalmente con la elección de participantes: desde una exdiputada del gobernante Frente de Todos, un anarquista y el propio Alfa, afín al neoliberalismo.

En respuesta a la controversia con el presidente el conductor del programa, Santiago Del Moro, aclaró que los dichos de los participantes corren por su cuenta y recordó que cada uno de ellos antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, acá y en el mundo, firma un documento en el que se hace responsable por las cosas que dice y las personas que nombra.