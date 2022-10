iLe vive placentera incomodidad en Nacarile

iLe se deja llevar por la placentera incomodidad de lo desconocido al adentrarse en su ser para su tercer álbum de estudio Nacarile.

En 2020 planeaba hacer una gira de su álbum anterior, Almadura, pero los planes cambiaron radicalmente por la pandemia y no sólo eso, su sentir también se vio afectado ante la incertidumbre y el desasosiego por las pérdidas que provocó, lo que, dice, la colocó en una especie de limbo.

Fue mi manera de canalizar un poco lo que estaba pasando, manejarlo a mi modo era componer, señaló iLe en una entrevista reciente por videollamada desde San Juan.

Me estaba sintiendo, un poco dispersa, confundida... No fue hasta que me di cuenta de eso que sentí que todo lo que faltaba del disco en aquel momento empezó a correr un poquito como con más fluidez, pero sí ese principio fue muy turbulento para mí, recordó.

Nacarile, que será lanzado el viernes, refleja ese lado más oscuro, reflexivo, íntimo y por momentos melancólico de iLe.

Es sanador, afirmó. Por ahí voy soltando y voy como desahogándome un poco con las palabras o a veces con la instrumentación ... de ahí se va trasformando todo, así que es terapéutico.

El título proviene de la expresión puertorriqueña Nacarile del oriente que ella usó para trascender la incertidumbre inicial a través de la música.

Es un no con mucha actitud, explicó iLe sobre su significado. Sentí que cuadraba mucho con todo ese proceso de lo que era trabajar el disco.

Una de sus invitadas al álbum de 11 cortes es la estrella urbana puertorriqueña Ivy Queen, con quien interpreta Algo bonito, un llamado para que las mujeres se liberen y un cuestionamiento sobre lo que la sociedad indica que sería algo bonito para ellas.

Se ha vuelto un cliché patriarcal el presumir que a nosotras lo que nos gustan son las flores y los chocolates y todas estas cosas cursis, es como que si nos dan eso ya estamos contentas, apuntó iLe. Hay otras cosas mucho más importantes que verdaderamente nos dan felicidad y tranquilidad, como respetar nuestros derechos, como reconocer nuestro lugar como mujeres en este mundo y no sentir que nosotras debemos ser dictadas por algo o por alguien.

iLe es clara: Quería que se escuchara el lado más rabioso de nosotras dentro de nuestra lucha feminista, explicó. Así que qué más poderoso que hacer esta canción feminista, fuerte y grandiosa que con la reina Ivy Queen.

Su tema En cantos con Natalia Lafourcade consiguió el Latin Grammy a mejor canción alternativa en 2020. En Nacarile la canción finalmente encontró su hogar. Es el único tema que logró grabar presencialmente con sus colaboradores, el resto fue un aprendizaje con las nuevas modalidades de grabación a distancia durante la pandemia.

Uno se pone con las inseguridades a la hora de colaborar, señaló iLe. Yo de entrada ya voy esperando siempre lo peor un poco.

Pero la respuesta fue abrumadora, además de Ivy Queen, Mon Laferte se sumó a Traguito, Flor de Toloache a A la deriva y el artista asturiano Rodrigo Cuevas a Cuando te miro. Con Trueno interpreta Ningún lugar, una canción sobre un mundo desolador, que con vertiginoso rapeo del artista urbano argentino, lleva al escucha hasta un destino muy distinto de donde comienza.

No sabía lo joven que era y me sorprendió más todavía porque yo a esa edad no estaba en eso, es un tipo súper maduro y muy claro de lo que él es y de lo que quiere expresar, aseguró iLe sobre el artista de 20 años. Me encantó ese giro que le dio a la canción.

Escapándome de mi, uno de los temas que interpreta iLe en solitario, es uno de los que más reflejan ese lado más reservado que reveló para su álbum.

Se abre y se libera y yo creo que esa es mi parte favorita de la canción, señaló.