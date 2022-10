Ucrania acusa a Irán de violar prohibición de ONU con drones

destinado a frenar las actividades nucleares de Teherán y evitar que el país desarrolle un arma nuclear.

El embajador adjunto de Rusia en la ONU, Dmitry Polyansky, dijo a los periodistas tras la reunión del consejo que los vehículos aéreos no tripulados utilizados por el ejército ruso en Ucrania se fabrican en Rusia, por lo que todas estas acusaciones son infundadas.

Acusó a los países occidentales de su vergonzosa práctica habitual de intentar presionar a Irán lanzando tales acusaciones sobre su violación de la resolución 2231.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, rechazó "categóricamente las afirmaciones infundadas e injustificadas de que Irán ha transferido vehículos aéreos no tripulados para su uso en el conflicto de Ucrania, y acusó a países no identificados de intentar lanzar una campaña de desinformación para establecer erróneamente un vínculo con la resolución de la ONU. Además, Irán tiene la firme convicción de que ninguna de sus exportaciones de armas, incluidos los vehículos aéreos no tripulados, viola la resolución 2231.

El embajador de Francia ante la ONU, Nicolas De Riviere, reiteró tras la reunión del consejo que los drones fueron entregados por Irán a Rusia y que están siendo utilizados en Ucrania en violación de la resolución. Comentó a los periodistas que, durante la discusión a puerta cerrada del consejo, Rusia lo negó, y citó una declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien señaló el martes que se utilizan equipos rusos con nomenclatura rusa en Ucrania.

Y dije que no hay nadie en el mundo que se crea ya las declaraciones del señor Peskov, aseveró el embajador francés.

De Riviere dijo que Peskov ha estado mintiendo desde el principio, cuando afirmó el 23 de febrero, el día antes de la invasión rusa, que Rusia nunca invadiría Ucrania.

Y ahora nos dirá que Rusia nunca compró drones iraníes. Así que creo que su credibilidad es nula, comentó el enviado francés. Así que estamos muy preocupados por eso, subrayando que los drones iraníes violan la resolución 2231, y que su uso por parte de Rusia para matar civiles y atacar infraestructura civil es otra violación del derecho internacional.

Se cree que Rusia ha enviado drones Shahed de fabricación iraní a Ucrania para atacar plantas de generación eléctrica, edificios residenciales y otra infraestructura en Kiev y otras ciudades.

En 2018, el expresidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear conocido como JCPOA, y las negociaciones entre el gobierno de Biden e Irán para que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo se han estancado.

En virtud de la resolución, un embargo de armas convencionales a Irán estaba en vigor hasta octubre de 2020, pero las restricciones sobre misiles y tecnologías relacionadas duran hasta octubre de 2023, y los diplomáticos occidentales dicen que eso incluye la exportación y compra de sistemas militares avanzados como los drones.

Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.