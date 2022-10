Reina elogia siglo de culto noruego en iglesia de Minnesota

se comprometió a seguir celebrando las ceremonias en noruego incluso cuando muchas otras iglesias europeas se estaban pasando al inglés, porque los ataques a los hablantes de lenguas extranjeras se extendieron por Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial.

El grupo dijo: ˜Hablaremos en inglés estadounidense todos los días, pero necesitamos el idioma de nuestros corazones cuando alabamos a Dios™, explicó el reverendo Gunnar Kristiansen, actual pastor de unas 200 familias.

Unos años después, Mindekirken era la única de unas cinco docenas de iglesias en Minnesota que aún tenía ceremonias en noruego, agregó.

