Muere el actor Robbie Coltrane, Hagrid de Harry Potter

El actor escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a un psicólogo detective en la serie Cracker y al medio gigante Hagrid en las películas de Harry Potter, ha muerto. Tenía 72 años.

La agente de Coltrane, Belinda Wright, dijo que falleció el viernes en un hospital en Escocia. La agente no reveló la causa.

Coltrane se hizo famoso como un detective rudo en la serie Cracker de la década de 1990 por la que ganó el premio a mejor actor de la Academia Británica de Televisión por tres años.

Interpretó al medio-gigante bonachón Hagrid, quien es un mentor para el niño hechicero en las ocho películas de Harry Potter estrenadas entre 2001 y 2011.

Otros de sus papeles incluían a un mafioso ruso en las películas de James Bond GoldenEye y The World is Not Enough (007: El mundo no basta)

Coltrane fue muy elogiado por interpretar a un astro de televisión con un oscuro secreto en la miniserie de National Treasure de 2016.

Wright dijo que además de ser un actor maravilloso, tenía una inteligencia forense, brillantemente agudo, y después de 40 años de ser orgullosamente su agente, lo echaré de menos.

A Coltrane le sobreviven su hermana Annie Rae, su exesposa Rhona Gemmell y sus hijos Spencer y Alice, señaló Wright