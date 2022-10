Manifestantes arrojan sopa a Girasoles de Van Gogh

Manifestantes ambientalistas arrojaron sopa sobre Los girasoles de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres el viernes para protestar contra la extracción de combustibles fósiles, sin causar daños aparentes a la pintura cubierta con un cristal.

El grupo Just Stop Oil, que busca que el gobierno británico detenga nuevos proyectos de petróleo y gas, dijo que los activistas rociaron dos latas de sopa de tomate sobre la pintura, una de las obras más emblemáticas del artista holandés. Los dos manifestantes también se pegaron a una pared de la galería.

La sopa salpicó sobre el vidrio que cubre la pintura y su marco barnizado. La galería dijo que hay un daño menor al marco, pero la pintura está intacta. La obra es una de las varias versiones de Los girasoles que Van Gogh pintó a finales de 1880.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que dos personas sospechosas del delito de daños y allanamiento agravado fueron arrestadas.

Oficiales especialistas los despegaron y han sido llevados a una estación de la policía de Londres en el centro de la ciudad, dijeron las autoridades en un comunicado.

Just Stop Oil ha llamado la atención, y también ha generado críticas, por usar obras de arte en museos como objeto de sus protestas. En julio activistas de Just Stop Oil se pegaron al marco de La última cena de Leonardo da Vinci en la Academia Real de Artes de Londres y a The Hay Wain de John Constable en la Galería Nacional.

Los activistas también han bloqueado puentes e intersecciones en Londres durante dos semanas de protestas.

La ola de manifestaciones surge al tiempo que el gobierno británico abrió una nueva ronda de licitación para la exploración de gas y petróleo en el Mar del Norte, a pesar de las críticas de ambientalistas y científicos, quienes dicen que la medida socava el compromiso del país para combatir el cambio climático.