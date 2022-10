Blinken: EEUU no cambia política de sanciones a Venezuela

Estados Unidos seguirá con su política de duras sanciones a Venezuela mientras el gobierno de Nicolás Maduro no ponga en marcha acciones concretas de cambios hacia una democracia verdadera, dijo el miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken.

Sus declaraciones tuvieron lugar a menos de dos semanas de que Venezuela excarceló a siete presos estadounidenses a cambio de que Washington liberara a dos sobrinos de la esposa de Maduro que permanecieron detenidos dos años por condenas de narcotráfico. El intercambio de presos representó un inusual retroceso en las hostilidades entre ambos países, después meses de negociaciones diplomáticas.

La administración del presidente Joe Biden ha continuado con una política implementada por el anterior gobierno del mandatario republicano Donald Trump, sancionando al sector petrolero de Venezuela y a funcionarios relacionados con Maduro, a quien describen como un dictador.

Tras el intercambio de presos algunos analistas pensaron que se podría crear espacio para que las sanciones fueran relajadas, pero Blinken dijo que una revisión de la política sólo será posible si Maduro avanza en un diálogo con la oposición política venezolana para convocar a elecciones.

Nuestra política no ha cambiado y continuaremos implementándola, expresó Blinken en una mesa redonda con un puñado de periodistas hispanos. Lo que estamos buscando es que el régimen (de Maduro) vuelva de manera genuina a dialogar y, en ultima instancia, a negociar" en México con la oposición para acordar elecciones libres y justas en 2024, dijo.

Explicó también que las sanciones podrían ser revisadas y si fuera necesario recalibradas si se ve más represión, en lugar de progreso.

A raíz de la situación política y la crisis económica que atraviesa Venezuela, se calcula que cerca de siete millones de personas han huido de la nación sudamericana, la gran mayoría hacia países de América Latina. Sin embargo, la migración de venezolanos hacia Estados Unidos ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Recientemente los venezolanos han superado a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad con más detenidos en la frontera, después de los mexicanos. En agosto, los venezolanos fueron detenidos 25.349 veces, un aumento de 43% sobre las 17.652 veces en julio y cuatro veces más que los 6.301 encuentros en agosto de 2021.

Como una manera de enfrentar la creciente llegada de venezolanos a la frontera el gobierno de Biden anunció el miércoles medidas para que aquellos que tienen patrocinadores financieros puedan ingresar legalmente a Estados Unidos, de manera similar que los ucranianos después de la invasión rusa.

El gobierno estadounidense acordó aceptar hasta unos 24.000 migrantes venezolanos y México aceptar a algunos venezolanos que son expulsados de Estados Unidos, dijeron ambos países.

De manera inmediata, los venezolanos que lleguen a Estados Unidos sin autorización, serán regresados a México. Los que califiquen para el patrocinio podrán ingresar a Estados Unidos por aeropuertos.

A través de este acuerdo, los países intentan disuadir a los venezolanos para que dejen de viajar a México en su intento para llegar a Estados Unidos.

No podrán beneficiarse con el programa de patrocinio aquellos que hayan sido expulsados en los últimos cinco años, quienes hayan cruzado la frontera sin autorización después del día del anuncio, hayan entrado a México o Panamá tras el anuncio, o tengan residencia permanente o doble nacionalidad que no sea la venezolana, tengan estatus de refugiados en otro país, o no estén vacunados o no hayan cumplido con otros requisitos de salud pública, dijeron las autoridades estadounidenses.

Bajo presión de Washington, México dispuso restricciones a los viajes aéreos de migrantes venezolanos en enero y a partir de entonces se incrementó la migración a través de la selva de la provincia panameña del Darién, en la frontera con Colombia.