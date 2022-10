Occidente reforzará las defensas antiaéreas de Ucrania

proporcionaron energía de respaldo durante ese lapso, pero que una interrupción igualmente riesgosa podría ocurrir en cualquier momento.

Rusia ha tomado la planta y no está tomando ninguna medida para disminuir los riesgos en la situación. Al contrario, a diario lanza ataques de artillería contra infraestructura importante, dijo el servicio de prensa de la compañía a The Associated Press.

Cientos de ciudades y pueblos en toda Ucrania se quedaron sin luz después de que el Kremlin lanzó una extensa ofensiva con misiles el lunes, en represalia por una explosión de un camión bomba que dañó un puente que une a Rusia con la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014.

Con las reparaciones a la red eléctrica aún en progreso, el primer ministro de Ucrania le pidió a la población que reduzca un 25% su consumo energético vespertino y se prepare para el invierno con artículos esenciales como ropa cálida, velas, linternas y baterías.

Mientras continuaban los ataques con misiles que cobraron decenas de vidas ucranianas esta semana, los aliados occidentales de Ucrania se reunieron en las instalaciones de la OTAN en Bruselas para calibrar su respuesta.

El general estadounidense Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Ucrania quiere que sus aliados occidentales le proporcionen un sistema antiaéreo completo para contrarrestar las aeronaves y misiles rusos. Milley habló con la prensa después de una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, integrado por unas 50 naciones que se reúnen regularmente con el fin de evaluar las necesidades de Kiev y conseguir equipo.

Lo que Ucrania está pidiendo, y lo que creemos que se le puede dar, es un sistema integrado de defensa contra misiles. Este no controla todo el espacio aéreo sobre Ucrania, pero está diseñado para controlar objetivos prioritarios que Ucrania necesita proteger, declaró Milley.

Andriy Yermak, jefe de la oficina de la presidencia de Ucrania, señaló que la reunión fue "histórica" porque ahí se estaban tomando decisiones de cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Kiev ha priorizado el robustecimiento de sus defensas antiaéreas, pero a los países miembros de la OTAN les preocupa cómo lograrlo sin que se desate una guerra más extensa en Europa.

La oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que los ataques de Moscú en represalia dejaron al menos 14 muertos y 34 heridos en las últimas 24 horas en las regiones de Zaporiyia y Donetsk. En la primera oleada del lunes murieron al menos 19 personas, cinco de ellas en Kiev.

Un día después de que el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció la llegada del primero de cuatro sistemas antiaéreos IRIS-T que Alemania le había prometido, la titular de Defensa de Holanda dijo que su país proporcionaría 14,5 millones de dólares en misiles antiaéreos tras los ataques rusos más recientes.

Estos ataques refuerzan la creencia del gobierno de que sólo se les puede responder con un apoyo inquebrantable a Ucrania y su pueblo, dijo la ministra de Defensa Kajsa Ollongreher. Holanda, al igual que nuestros socios, no será intimidada por Rusia.

El presidente francés Emmanuel Macron prometió en una entrevista televisiva que su país entregará pronto más cañones, así como sistemas antiaéreos y misiles.

Estados Unidos tiene prevista la entrega de dos sistemas antiaéreos avanzados NASAM en las próximas semanas.