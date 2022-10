Huelgas causan escasez de gasolina en Francia

La primera ministra francesa Elisabeth Borne anunció la decisión de ordenar el regreso al trabajo a los empleados de depósitos de gasolina de Esso, la rama francesa de ExxonMobil, y amenazó con hacer lo mismo con los de Total, en medio de huelgas que han causado escasez de gasolina en el país.

La decisión surge en momentos en que muchas gasolineras han tenido que cerrar y en otras se han formado largas colas de vehículos, debido a la escasez de combustible.

En una gasolinera en Vincennes, un suburbio del este de París, Alexandre Leonardi, de 31 años, no se sorprendió por la larga fila de automóviles.

Llevo aquí ya como una hora, pero me lo esperaba. La mayoría de las gasolineras que vi en el camino estaban cerradas, expresó Leonardi a The Associated Press.

Las leyes permiten a las autoridades ordenar el regreso al trabajo a los empleados en los depósitos de gasolina afectados por huelgas. No quedó claro de inmediato cómo será implementada la orden. Se tomó una medida similar en 2010 durante las huelgas en las refinerías francesas.

Hablando el martes ante la Asamblea Nacional, Borne dijo que un 30% de las gasolineras del país están sufriendo escasez al menos un tipo de combustible. Enfatizó que la situación varía mucho de región en región y que la zona de París y el norte de Francia es la más afectada.

Bornes llamó a un diálogo urgente entre los sindicatos y la gerencia sobre temas como la posibilidad de aumentar sueldos en momentos de alta inflación.

Un desacuerdo salarial no puede dejar paralizado al país entero, expresó la primera ministra.

El anuncio de Borne surge al día siguiente de un acuerdo entre la gerencia de Esso y dos de sus sindicatos, sobre un aumento salarial. Sin embargo, otros sindicatos más de izquierda han rechazado el pacto y han jurado continuar la huelga.

Le he pedido a las prefecturas iniciar los procedimientos para reclutar a trabajadores que sean indispensables para el funcionamiento de los almacenes de combustible de Esso, indicó Borne.

La periodista Masha Macpherson en París contribuyó a este despacho.