Sondeo en EEUU: las relaciones con adversarios empeorarán

La mayoría de los adultos en Estados Unidos cree que empeorarán las relaciones del país con adversarios como Rusia y Corea del Norte, según una nueva encuesta, en un contraste agudo de la opinión pública con hace cuatro años, bajo la presidencia de Donald Trump.

Con dos años de la presidencia de Joe Biden, el 60% de los adultos estadounidenses cree que las relaciones con los adversarios empeorarán, comparado con 26% hace cuatro años, según el sondeo del Instituto Pearson y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. En cambio, apenas el 21% cree que empeorarán las relaciones con los gobiernos aliados, comparado con 46% cuatro años atrás.

En general, el 39% cree que el estatus global de Estados Unidos empeorará, comparado con 48% hace cuatro años. Es revelador que las distinciones políticas en el interior de Estados Unidos reflejan las tendencias dispares en cuanto a la opinión sobre la posición del país a nivel internacional.

Esos resultados muestran claramente la fuerte polarización política del país, afectando la confianza o el desaliento, respectivamente, que los demócratas y los republicanos tienen sobre la posición de Estados Unidos en el exterior, explicó Sheila Kohanteb, politóloga y directora ejecutiva del Global Forum del Instituto Pearson para el Estudio de la Resolución de Conflictos Globales, con sede en Chicago.

En cuanto a las opiniones de los estadounidenses sobre la posición del país a nivel internacional, cada bloque político se apega a sus propias opiniones, declaró Kohanteb.

Hace cuatro años, un 75% de los demócratas pronosticaban que la imagen mundial de Estados Unidos decaería. Ahora, aproximadamente ese mismo porcentaje cree que el estatus se estabilizará o mejorará en el corto plazo. En contraste, entre los republicanos, un 60% opinaba hace cuatro años que el estatus del país iba a mejorar y ahora ese mismo porcentaje cree que empeorará.

En momentos en que Rusia está intensificando sus ataques contra Ucrania, aumentan las tensiones con China por el tema de Taiwán y se agravan las fricciones con Corea del Norte e Irán por sus programas nucleares, un porcentaje similar de republicanos y demócratas cree que las relaciones con esos adversarios empeorarán en el año entrante.

El sondeo revela además un fuerte respaldo entre los estadounidenses hacia una política exterior que fomente la protección a las mujeres y las minorías, si bien pocos creen que actualmente Washington está haciendo una mejor labor que otros países en esa área.

Una mayoría de los adultos en Estados Unidos cree que debe ser un objetivo importante de la política exterior luchar contra la discriminación contra mujeres y minorías y que Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger a dichos grupos. Un 78% de los encuestados opinó que Estados Unidos debe privar de apoyo financiero a países que no protejan los derechos de mujeres y minorías étnicas.

___

Dolby reportó desde Nueva York.

___

La encuesta AP-NORC abarcó 1.003 adultos y se realizó entre el 9 y 12 de septiembre usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más/menos 4,0 puntos porcentuales.