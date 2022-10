García consigue nominación al Latin Grammy por amor real

A veces lo más sencillo y real es lo que genera mejores resultados. Así le pasó a Kany García, quien consiguió una nominación al Latin Grammy por una canción que compuso sin mucho problema sobre la historia de amor de una amiga.

La cantautora pop está nominada al Latin Grammy en la categoría mejor canción tropical por Agí¼ita e coco, un tema que creó con Mario Cáceres, Jorge Luis Chacín, Richi López y Yasmil Marrufo con el que experimentó acercándose más a los ritmos afrocaribeños.

No pensaba que iba a tener una nominación en canción tropical y me encanta, dijo García en una entrevista reciente por videollamada desde Miami. Los experimentos que uno hace, cuando se sale de esa zona de confort, de lo que naturalmente tú has venido haciendo, que acaben siendo reconocidos con una nominación es para mí increíble.

García, quien previamente ha sido galardonada con cinco Latin Grammy, incluyendo dos a mejor álbum cantautor, destacó que el público en sus conciertos ha respondido bien a Agí¼ita e coco.

Creo que la gente también agradece mucho cuando una hace canciones que rompen un poquito lo que es el repertorio, dijo.

Pero a pesar de que en la melodía buscó algo diferente, la historia de la canción es algo que conoce muy bien y a lo que le ha seguido la pista desde hace unos años cuando una amiga le dijo feliz todos los planes que tenía una vez terminada una relación. Alguien que hablara con tanta ilusión de la soltería, recordó.

Pero tiempo después la amiga la llamó para decirle que los planes habían cambiado pues había encontrado al amor de su vida y pensaba casarse.

Para mí era tan loco, porque era la misma persona hablándome, dijo García. He seguido viendo la relación de mi amiga y cada vez que tenemos reuniones de amigos bailamos la canción literalmente.

Para lograr un sonido auténticamente tropical, García grabó todas las percusiones del tema en Puerto Rico. Agí¼ita e coco está incluida en su disco El amor que merecemos, nominado a mejor álbum vocal pop en los Latin Grammy que se entregarán el 17 de noviembre en Las Vegas.

García se enteró de sus nominaciones estando en primera fila, pues a pesar de que fueron anunciadas en una ceremonia virtual ella era una de las presentadoras que habían grabado videos para anunciar a los nominados del día.

Siempre uno graba ˜y los nominados son™ y ya no te enteras y allá arman todo, dijo. Estaba súper pendiente... En casa lo pusimos en la pantalla, recordó.

En el mismo tenor de abrirse a nuevas posibilidades, García buscó a Christian Nodal para interpretar su canción La siguiente. Tuvo la confianza al trabajar con el productor y compositor mexicano Edgar Barrera, quien también es un colaborador frecuente de Nodal.

Hay una admiración que yo desconocía que era mutua y cuando me enteré de que era mutua, tenía esta canción entre mis manos y me dije ˜te tienes que aprovechar de esto™, señaló.

García y Barrera escribieron la mayor parte de la canción, pero Nodal le hizo algunos cambios a la letra para hacerla más suya.

La disfruto mucho porque muestra caras de Nodal que no todo el mundo conoce, una cara más sensible, una cara más de una persona que siente, que padece y que le afectan las cosas, apuntó. Me encanta hablar también en las canciones del hombre vulnerable, el cual no es tan conocido en la música regional mexicana o en las canciones del mismo Nodal.

García dijo que la música regional mexicana suena en sus fiestas y es un género que ha escuchado desde hace años. Creo que desde niña en casa empecé escuchando desde Chavela (Vargas) o Vicente (Fernández), música norteña.

El video de La siguiente fue filmado en Argentina, con tequilas de por medio. En él aparecen Nodal y García muy juntos fumando. García también hace como que tatúa a Nodal, quien es célebre por la tinta que lleva en su cuerpo.

Lo que hicimos fue divertirnos, él me decía ˜qué bonito video, fumar tomar y morirnos de la risa, ojalá todos los videos fueran así™, recordó.

Pero se supone que García se tenía que ver desinteresada o molesta con su amor, como lo cuenta la letra. De tanto en tanto el director argentino Diego Peskins les pedía que estuvieran serios y les recordaba que cantaran en vez de platicar en la filmación.

Fue gracioso por eso, porque creo que tenemos una dinámica y una amistad bien bonita, afirmó García.

La cantautora se presentará en concierto esta semana Panamá y más adelante en octubre viajará a Sevilla, Barcelona y París. García continuará en noviembre su gira con fechas en Puebla, Veracruz, Monterrey y la Ciudad de México.