Uvalde: Despiden a policía que estuvo el día de la masacre

La indignación volvió a sacudir a la localidad de Uvalde el jueves al revelarse que una policía escolar contratada tras la masacre en la primaria Robb no sólo estuvo en el plantel como agente del estado de Texas durante la tragedia ocurrida en mayo sino que era investigada por su proceder mientras un sujeto armado asesinaba a 19 alumnos y dos maestras.

CNN fue el primer medio en informar el miércoles en la noche sobre la contratación de la agente Crimson Elizondo. Menos de 24 horas después, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD por sus siglas en inglés) despidió el jueves a Elizondo debido al rechazo inmediato y creciente de las familias de las víctimas de cuarto grado, así como de legisladores de Texas.

De cualquier manera, el abrupto despido sirvió de poco para apaciguar la ira en Uvalde. Las familias exigieron que les respondieran por qué la pequeña fuerza policial del distrito escolar, en primer lugar, contrató a una de los casi 400 agentes que acudieron al plantel el 24 de mayo debido a la masacre, pero esperaron más de una hora para confrontar al sujeto armado con un fusil tipo AR-15.

Un hecho que aumentó la incredulidad de algunos padres fue que Elizondo, según expedientes difundidos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, figura entre al menos siete policías que acudieron a la escuela y estaban bajo una investigación interna por su proceder durante una de las peores matanzas perpetradas con un arma de fuego en un salón de clases en la historia de Estados Unidos.

A sabiendas la contrataron, tuiteó Brett Cross, cuyo hijo Uziyah Garcia, de 10 años, fue una de las víctimas fatales.

Elizondo no había respondido de momento a un correo de voz ni a mensajes en Facebook para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

Los documentos muestran que, después de que el distrito escolar de Uvalde se comunicara en julio con el Departamento de Seguridad Pública mientras revisaba los antecedentes de Elizondo, la agencia envió una carta en la que subrayaba que ella estaba bajo investigación interna debido a acusaciones de que su proceder fue incompatible con su adiestramiento y exigencias del Departamento.

En el comunicado en el que anunciaron el jueves el despido, funcionarios escolares de Uvalde no explicaron su decisión de contratar a Elizondo.

Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a las familias de las víctimas y a la gran comunidad de Uvalde por el dolor que esta revelación ha causado", se dijo en el comunicado.

Elizondo comunicó su renuncia como agente estatal de Texas el 17 de agosto, y su último día en el DSP fue el 29 de agosto, dijo Travis Considine, portavoz de esa agencia.

Según la CNN, en un video de una cámara corporal se escucha a Elizondo decir a otros agentes en la primaria Robb: Si mi hijo hubiera estado ahí, yo no habría estado afuera. Se los aseguro.

El perfil laboral de Elizondo figuraba el jueves en la mañana en la página web del distrito escolar de Uvalde, pero para la tarde ya había sido retirado.

Horas antes del despido, varias familias se reunieron afuera de la oficina administrativa del distrito escolar para protestar contra la contratación.

Estamos disgustados y enojados con la decisión del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde de contratar a la agente Crimson Elizondo. Su contratación pone en duda la credibilidad y rigurosidad de la unidad de Recursos Humanos del distrito y sus prácticas de escrutinio de antecedentes, de acuerdo con una declaración de algunas familias de las víctimas. Y confirma lo que hemos venido diciendo desde el principio: el UCISD no ha estado ni está en el oficio de garantizar la seguridad de nuestros hijos en la escuela.

En julio, un informe condenatorio mencionó decisiones atrozmente malas de los agentes que esperaron más de una hora para confrontar al atacante de 18 años. El jefe de la policía de la escuela, Pete Arredondo, fue despedido en agosto.

El senador estatal Roland Gutiérrez, cuyo distrito incluye a Uvalde, dijo que la contratación de Elizondo era una bofetada a esta comunidad.

Una agente del Departamento de Seguridad Pública estuvo en el lugar a los dos minutos (de que comenzó el ataque) del agresor y no se apegó al adiestramiento, el protocolo y el deber para el que fueron juramentados, agregó. Los hijos de las personas murieron porque los agentes del DSP no hicieron su trabajo.

Un portavoz del distrito escolar no había respondido a los mensajes el jueves para que hiciera declaraciones.

Bleiberg informó desde Dallas. El periodista de The Associated Press Jill Zeman Bleed en Little Rock, Arkansas, contribuyó a este despacho.