Galápagos: una fruta y una mosca amenazan al archipiélago

La mora y una pequeña mosca que ponen en riesgo a especies emblemáticas de las Islas Galápagos están entre las principales amenazas a su ecosistema y no hay una solución inmediata para su control, dijo el lunes un ejecutivo de la fundación que apoya la conservación del archipiélago.

Rakan Zahawi, director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin, afirmó en una entrevista con The Associated Press que Galápagos está en riesgo y lo digo no sólo para crear alguna visibilidad, sino porque tenemos retos fuertes.

La Fundación apoya la conservación del archipiélago ecuatoriano enclavado a 1.000 kilómetros del continente, en medio del océano Pacífico, y realiza estudios enfocados en la conservación desde 1959 con el aporte de científicos de universidades de todo el mundo.

Zahawi manifestó que uno de los mayores retos para la conservación del ecosistema del archipiélago es una mosca introducida accidentalmente hace décadas -la mosca vampiro aviar (Philornis downsi)-, que se alimenta de sangre.

Esta mosca amenaza a más de 20 especies de pinzones (una de las aves más emblemáticas de las islas). La mosca deja sus larvas en los nidos de las aves, cuando nacen los polluelos los invaden y los infestan hasta el punto que pueden acabar con la vida de los polluelos, precisó Zahawi.

El insecto ha causado la disminución de la población de estas especies de pinzones, algunos ya en peligro de extinción con menos de 100 individuos vivos, expresó.

Explicó que desde hace seis años los científicos analizan la efectividad de una avispa que parasita a esa mosca para controlarla, pero quieren asegurarse de que no cause efectos a otros insectos endémicos de las islas.

Acerca de la mora destacó que es altamente invasiva, destruye agresivamente los cultivos y convierte amplios territorios en selvas de mora, matando cualquier otra especie vegetal a su paso. Precisó que los pájaros son los que la dispersan porque tras comer los frutos y hacer la digestión botan las semillas en nuevos territorios.

Para neutralizar la mora los científicos estudian desde hace 13 años un hongo que ataque sólo a esa planta y que no cause problemas a otros vegetales, aún sin resultados concluyentes.

Zahawi destacó que ambos son retos bastante grandes para los cuales hemos estado trabajando para un control a largo plazo mediante un control biológico con más de 20 instituciones (científicas) alrededor del mundo.

Añadió que Galápagos es un lugar donde podríamos aprender a convivir con la naturaleza y buscar sostenibilidad con recursos limitados" pero que también es "un laboratorio, un microcosmos del mundo.

El archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979 por sus especies animales y vegetales, terrestres y marinas, únicas en el mundo. En las islas es donde el científico inglés Charles Darwin se inspiró para elaborar su teoría de la evolución de las especies.