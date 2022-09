EEUU: Activista antiaborto de 84 años es herida de bala

Un hombre hirió de bala a una mujer de 84 años en Michigan que iba de puerta en puerta haciendo campaña contra una propuesta de enmienda constitucional que garantizaría el derecho al aborto en el estado.

La policía estatal investiga el ataque del 20 de septiembre en una casa en Odessa Township, una comunidad a unos 209 kilómetros (130 millas) al noroeste de Detroit.

La activista, Joan Jacobson, les dijo a los investigadores que ella le estaba pidiendo a una mujer en la casa que votara contra la Propuesta 3 en noviembre y entonces se le pidió que se fuera, reportó el diario The Detroit News el jueves. Dijo que se encaminaba de regreso a su automóvil cuando vio a un hombre parado junto a la mujer.

Y acto seguido escuché un disparo y sentí algo de dolor, le dijo Jacobson al periódico. Me sentí atónita. El dolor era en la espalda, y era muy agudo.

Jacobson dijo que entonces se fue en su coche a una estación local de policía y posteriormente fue atendida en un hospital.

No respondió el jueves a una solicitud de comentarios que le hizo The Associated Press.

Richard Harvey, de 74 años, dijo que le disparó a Jacobson accidentalmente mientras ella discutía con su esposa después que se le pidió numerosas veces que se fuera, reportó WOOD-TV.

Esta señora se me acerca, llama a mi puerta y dice que es de una coalición para salvar a mujeres y bebés, le dijo Sharon Harvey a la televisora. Ella quería que yo votara ˜no™ sobre la Propuesta 3. Yo le dije que no podía hacer eso. No podía aceptar la respuesta de que yo iba a votar 'sí' con respecto a la Propuesta 3. No le importó.

Sharon Harvey dijo que le pidió a la mujer que se fuese de su propiedad, pero que é

sta le respondió: Bueno, yo tengo derecho a estar aquí, antes de finalmente salir de la terraza de la casa.

Se tornó más y más ruidoso. Mi esposo estaba en el granero y lo escuchó", dijo Sharon Harvey.

Richard Harvey le dijo a la estación televisiva que primero hizo un disparo de advertencia contra un árbol con el fusil calibre .22 de su esposa.

Dice que la mujer siguió despotricando y desvariando, y agitaba un portapapeles.

Pensé que ella iba a golpear a Sharon con él, dijo Richard Harvey. Sin pensarlo, me acerqué para tumbárselo con el fusil y mi dedo seguía en el gatillo. Se disparó y la alcanzó.