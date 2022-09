Policía: 6 adultos heridos por tiroteo en escuela de Oakland

Por lo menos seis adultos resultaron heridos en un tiroteo perpetrado en una escuela de Oakland el miércoles, en el que algunas de las víctimas fueron halladas dentro de la escuela, informaron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 12:45 p.m. en la secundaria Rudsdale Newcomer. La escuela presta servicio a migrantes recién llegados de 16 a 21 años que han huido de la violencia y la inestabilidad en sus países de origen, según su sitio web. Es una de cuatro escuelas situadas en una sola manzana en el este de Oakland.

Los funcionarios no dijeron si alguna de las víctimas podría ser un estudiante de 18 años o mayor.

Las víctimas estaban afiliadas a la escuela y en este momento estamos determinando su afiliación, dijo el subjefe de la policía de Oakland, Darren Allison, aunque se negó a decir si algún estudiante o profesor estaba involucrado.

Allison indicó que la policía estaba buscando al menos a un sospechoso, pero que no tenía a nadie detenido.

Tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Highland de Oakland, mientras que los otros tres fueron llevados al Centro Médico Eden en Castro Valley.

Allison afirmó que tres personas seguían hospitalizadas el miércoles en la noche, dos de ellas en condición grave, mientras que una persona había sido dada de alta y se esperaba que otras dos fueran dadas de alta pronto.

John Sasaki, un portavoz del distrito escolar unificado de Oakland, dijo en un comunicado que los funcionarios del distrito no tienen ninguna información más allá de lo que la policía de Oakland está reportando".

Dijo que no podía decir si las escuelas del lugar estarían abiertas el jueves.

Esta historia ha sido corregida para mostrar que The Associated Press, al citar a la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, identificó erróneamente el lugar del tiroteo. Fue en la escuela secundaria Rudsdale Newcomer, no en la escuela Sojourner Truth Independent Study.