Gobierno de Nicaragua expulsa a embajadora de la UE

El gobierno de Nicaragua expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Bettina Muscheidt, días después de que el bloque de 27 naciones exigiera al presidente Daniel Ortega la liberación de más de 200 opositores presos, dijo el miércoles un funcionario diplomático.

Muscheidt fue citada a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Managua, donde el canciller Denis Moncada en persona le confirmó su expulsión del país, dijo a The Associated Press el funcionario diplomático europeo que pidió no ser nombrado.

Medios de prensa independientes en Nicaragua señalaron que la orden de expulsión le fue notificada a Munschiedt más temprano y de manera verbal por un funcionario de la Cancillería, quien supuestamente alegó injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la UE.

El gobierno de Nicaragua no ha confirmado hasta ahora la expulsión de la embajadora de la UE, que había presentado sus cartas credenciales el 22 de septiembre del año pasado. Tampoco se sabe si ya abandonó el país.