Noticieros evolucionan al streaming

Por más de medio siglo, ABC, CBS y NBC han transmitido noticieros de lunes a viernes en televisión. Este año la competencia ha llegado a otro medio: el streaming.

El lanzamiento de CBS News Prime Time con John Dickerson en septiembre significa que los tres canales tienen noticieros por streaming con su propio formato cada noche, un posible camino hacia el futuro y un esfuerzo por llegar a un público más joven que no ve la televisión a la hora de la cena.

El noticiero de Dickerson debutó casi un año después de Top Story de NBC con Tom Llamas. Live Prime de ABC con Linsey Davis comenzó el febrero de 2020. Cada uno se transmite por streaming en vivo al menos por una hora a partir de las 7 p.m. de Nueva York (2300 GMT) y se repiten más tarde en la noche. Todos se pueden ver gratis.

La revolución no será televisada, dijo Davis. Se transmitirá por streaming.

Ella y sus rivales tienen grandes ambiciones.

Queremos ser el mejor noticiero, punto, dijo Llamas. No quiero ser sólo el mejor programa en streaming.

Más allá de las similitudes, cada uno tiene diferencias intrigantes en su enfoque, mayores que las de los noticieros televisados que encabezan Lester Holt, David Muir y Norah O™Donnell.

Las divisiones de noticias de los canales de televisión no buscan reemplazar los noticieros televisivos, que generalmente son vistos por unos 20 millones de espectadores entre todos cada noche, e incluso más durante los meses de frío.

Es casi un hecho que las transmisiones por streaming no llegan a esas cifras, de hecho, pocos saben cuánta gente los está viendo, pues no revelan esas cifras. Tampoco existe alguna fuente externa que mida el tamaño de las audiencias, como lo hace Nielsen para la televisión. Los canales dicen que están teniendo cada vez más impulso, pero no comparten sus estadísticas con los competidores o con el público, lo que suele ser una señal de que los niveles son bajos.

Dickerson es quien tiene más experiencia en televisión, tras haber sido reportero de 60 Minutes, moderador de Fase the Nation y anfitrión de CBS This Corning.

Tras su lanzamiento, su noticiero por streaming rápidamente se distinguió como el que tiene más entrevistas de los tres. Suele interrogar a los reporteros que han hecho reportajes de televisión para que vacíen sus libretas con detalles adicionales y encontrar expertos para comentar las noticias principales del día.

Estoy interesado en quién es esa persona que quizá desconocemos, pero que sabe lo que está pasando, dijo Dickerson. Es genial poder hacer preguntas a los expertos, ya sean expertos en CBS o no.

Contar con expertos para contarle a la gente más sobre las historias que quizá vieron pasar rápidamente como un encabezado es parte de la fortaleza de Dickerson como periodista, dijo Anthony Galloway, vicepresidente senior de CBS News Streaming.

El noticiero por streaming más establecido es Live Prime de ABC y aprovecha lo que ofrece el formato de streaming por encima de la televisión: tiempo. El programa de Davis es el más apto para extender los reportes más allá de lo que se puede ver en televisión en World News Tonight. Después de que Muir viajó a Ucrania, el programa de streaming le dio 10 minutos para reportar lo que había pasado en un pueblo recientemente liberado de los rusos. Ese tipo de duración es un lujo pocas veces disponible en los noticieros nocturnos de televisión que tienen apenas 22 minutos de noticias entre comerciales.

Un perfil de la banda O.A.R. se amplió a un solo de guitarra y el corresponsal Phil Lipof incluso subió al escenario para tocar con la banda.

Live Prime se transmite por una hora y media, aunque la última media hora es principalmente un resumen de lo que se vio antes. Los programas de CBS y NBC duran una hora.

Según sus propias investigaciones, los espectadores de Live Prime aprecian los reportajes de gran formato, más que depender de entrevistados, dijo Seni Tienabeso, director ejecutivo de ABC News Live.

Hacer que comenzara Live Prime antes que sus rivales les permitió tener más tiempo para investigar, dijo Reena Mehta, vicepresidenta senior de streaming y contenido digital en ABC. Mehta dijo que la intención de ABC no es que el programa replique el modelo lineal de televisión, y el programa esencialmente tiene la capacidad para ir en vivo toda la noche. El formato de estos programas, sin embargo, no es algo que desconcierte a los espectadores de televisión.

En el caso de NBC, Llamas llena su rápido noticiero con tanta información como es posible.

Creo en entregar un gran número de historias, dijo. Creo que la gente está inundada con información, pero están inundados con el mismo tipo de información, las mismas historias. Quiero encontrar cosas que no hay ahí afuera.

Llamas, quien es cubano-estadounidense, se asegura de incluir temas de Latinoamérica en cada programa. Habla sobre entretenimiento que vale la pena ver en maratón. Los productores suelen ir en busca de contenido en redes sociales y en estaciones de NBC, aunque ocasionalmente recurren a imágenes impactantes como choques de autos que se incluyen porque el video es interesante, no porque tengan un valor noticioso.

No hay evidencia de que los noticieros por streaming le estén quitando público a los televisados. Los canales tampoco han dado señales de abandonarlos. NBC, por ejemplo, ha trasmitido discreta y exitosamente Nightly News de Holt en YouTube, como parte de una estrategia para encontrar público en cualquier sitio disponible.

Las divisiones de noticias dicen que no crearon los noticieros de streaming para reemplazar el producto de televisión. Me parece que es un buen complemento para ˜World News™, dijo Davis.

Además, los públicos de televisión y streaming no tienden a sobreponerse mucho.

Aunque no hay cifras específicas para Top Story, NBC dice que su servicio de streaming recibe en general un promedio de 100 millones de vistas al mes. La pandemia trajo más espectadores y la gente siguió cancelando sus servicios de cable.

La mayoría de los televisores actuales ofrecen a la gente acceso fácil a los productos de streaming, dijo Janelle Rodriguez, vicepresidente senior en NBC News.

No se puede dar marcha atrás al reloj, dijo.