Gobierno de Colombia: grupos armados decretan cese al fuego

Varios grupos armados ilegales de Colombia decretaron un cese al fuego como un gesto de voluntad para participar en la exploración de eventuales diálogos de paz o de sometimiento a la justicia promovidos por el gobierno de Gustavo Petro.

El Comisionado de Paz, Danilo Rueda, indicó el miércoles a la prensa que varios grupos se han sumado acatando el pedido del gobierno de no matar, no desaparecer y no torturar.

Entre ellos están varias facciones de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

Por un lado, el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP -como se denominaba originalmente la guerrilla ya extinta- y la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, quien fuera el número dos de las FARC y uno de los antiguos negociadores del acuerdo de paz que luego retomó las armas.

Rueda aseguró que también decretaron el cese al fuego las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, dedicadas al narcotráfico y descendientes de paramilitares que recientemente incrementaron su accionar delictivo en respuesta a la extradición a Estados Unidos del que fuera su jefe máximo, Dairo Antonio Úsuga David, mejor conocido como Otoniel.