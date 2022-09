Videos: policía usó arma aturdidora por más de un minuto

Una oficial del estado de Connecticut que acudió el mes pasado a una denuncia por violencia doméstica utilizó su arma aturdidora contra un hombre de forma ininterrumpida durante más de un minuto, según muestran los videos de la cámara corporal de la agente y de su auto patrulla, difundidos por la policía. La muerte del hombre, cuatro días después, está bajo investigación.

Ryan Marzi, de 38 años y residente de Hebron, Connecticut, murió inesperadamente mientras dormía el 28 de agosto, según un obituario publicado por su familia.

Cuatro días antes, Marzi se enfrentó con policías estatales que respondieron a una queja de agresión doméstica en Canterbury.

La víctima informó que Marzi le impedía salir de la casa y dañó su teléfono celular, informó la policía.

El video policial que Hearst Connecticut Media fue el primero en publicar muestra a los agentes Desmond Stimson y Jessie Rainville confrontando a Marzi fuera de un garaje justo antes de las 10 de la noche del 24 de agosto.

Stimson llegó primero y forcejeó con Marzi. El video muestra a Rainville llegando mientras Stimson está tirado en el suelo y diciéndole a Marzi: Me rompiste la pierna, me rompiste la pierna. Rainville le ordena entonces a Marzi que se tire al suelo.

Marzi se vuelve entonces hacia Rainville, quien le dispara con la pistola de electrochoques, según se aprecia en los videos. Marzi cae entonces al suelo y dice: Ok, ok.

En el video se puede escuchar el sonido que hace la pistola paralizante durante poco más de un minuto, incluso cuando Marzi le dice a Rainville que no puede cumplir con su orden de darse vuelta boca abajo y poner las manos detrás de la espalda. No puedo, no puedo, lo juro, afirma Marzi.

Rainville finalmente apaga el arma después de que Stimson le dice, suficiente con eso, según el video.