Fugas en gasoductos rusos hacen temer un posible sabotaje

Una serie de fugas misteriosas en dos ductos de gas natural que van bajo el Mar Báltico, desde Rusia hasta Alemania, provocaron el martes la preocupación sobre un posible sabotaje, eclipsando la inauguración de un esperado gasoducto en Polonia que llevará gas noruego a Europa, en un intento por reducir la dependencia de Polonia y Europa del gas ruso.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que no puede descartar un sabotaje después de que se detectaran tres fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 durante el último día. Los gasoductos no están suministrando gas a Europa, ya que el enfrentamiento energético por la invasión rusa de Ucrania detuvo los flujos o no permitió que se iniciaran. Sin embargo, los conductos siguen llenos de gas.

Frederiksen se unió al presidente de Polonia, Andrzej Duda, y al primer ministro Mateusz Morawiecki en un acto en el que se abrió la válvula de una tubería amarilla perteneciente al Ducto Báltico, un nuevo sistema que llevará el gas de Noruega a Polonia, a través de Dinamarca y el Mar Báltico.

Ningún funcionario presentó evidencia de qué causó los problemas, pero en Europa central, donde hay mucha desconfianza hacia Rusia, se temía que Moscú saboteara su propia infraestructura en un gesto de despecho o para señalar que todos los oleoductos son vulnerables a un ataque. Las fugas surgieron frente a las costas de Dinamarca y Suecia, lo que aumentó dudas sobre si la infraestructura energética en aguas europeas podría ser blanco de ataques y provocó un pequeño aumento en los precios del gas natural.

Un funcionario del gobierno polaco habló de la posibilidad de provocaciones rusas.

No puedo descartar ningún escenario. Estamos en una situación de alta tensión internacional, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Marcin Przydacz. Desafortunadamente, nuestro vecino del este sigue una política agresiva todo el tiempo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las fugas en los gasoductos de muy alarmantes.

Esta es una situación sin precedentes que requiere una investigación urgente. Estamos extremadamente preocupados por esta noticia, declaró en una teleconferencia de prensa.

Cuando se le preguntó si el accidente pudo haber sido causado por un acto de sabotaje, Peskov afirmó que no se podía excluir ninguna versión.

Olsen reportó desde Copenhague, Dinamarca; Kirsten Grieshaber en Berlín y Vanessa Gera en Varsovia.