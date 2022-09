"Don't Worry Darling" se sacude drama y debuta en la cima

Después de que el drama fuera de la pantalla amenazara con consumir Don™t Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde, el estreno de Warner Bros. abrió en la cima de la taquilla, debutando con una recaudación de 19,2 millones de dólares, según las estimaciones del estudio el domingo.

Protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, Don™t Worry Darling se vio envuelta en una tormenta de controversias que giraron en torno a todo, desde la supuesta relación tensa de Pugh con Wilde hasta la posibilidad de que Styles escupiera al coprotagonista Chris Pine en el estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia, cosa que Styles negó. La película, además, fue destrozada por la crítica (38% en Rotten Tomatoes) y llegó a los cines con más carga que cualquier otro estreno reciente.

Para una película original que tuvo un costo de producción de 35 millones de dólares, un estreno de 19,2 millones de dólares fue sólido, y ligeramente superior a las expectativas del estudio. Un gran número de espectadores acudieron a ver de qué se trataba todo el alboroto.

Pero el estreno de Don™t Worry Darling en 4.113 cines, tampoco fue un éxito. El público le dio una puntuación de B- en CinemaScore y menos gente acudió a verla el sábado después de unos resultados más prometedores el jueves y el viernes. Warner Bros. dijo que el público era un 66% femenino. La película sumó 10,8 millones de dólares a nivel internacional.

Los resultados de audiencia y la disminución de la venta de entradas sugieren que Don™t Worry Darling puede tener dificultades para mantenerse en las próximas semanas. Sin embargo, su debut, suficientemente bueno, significa que la película de Wilde no se ha convertido en el fiasco total que algunos preveían.

A continuación, las ventas estimadas de entradas entre viernes y domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. Don™t Worry Darling, 19,2 millones de dólares.

2. The Woman King, 11,1 millones.

3. Avatar, 10 millones.

4. Barbarian, 4,8 millones.

5. Pearl, 1,9 millones.

6. See How They Run, 1,9 millones.

7. Bullet Train, 1,8 millones.

8. DC League of Super Pets, 1,8 millones

9. Top Gun: Maverick, 1,6 millones.

10. Minions: The Rise of Gru, 1 millones.