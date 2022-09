Florida: Policía muere atropellado por maquinaria pesada

Un policía de Florida que trabajaba en el turno nocturno para vigilar una zona de obras murió al ser atropellado accidentalmente por un cargador frontal que era operado por un trabajador que se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal, informaron autoridades el viernes.

El agente Michael Hartwick, del condado Pinellas, había comenzado su turno poco antes de que se produjera el accidente el jueves por la noche en la carretera interestatal 275, dijo el viernes el sheriff Bob Gualtieri durante un par de conferencias de prensa.

El nombre que inicialmente dio el trabajador, Víctor Vázquez Real, era falso, afirmó Gualtieri. Su verdadero nombre es Juan Ariel Molina Salles, de 32 años, quien, según el sheriff, es un migrante de Honduras que llegó en marzo y que había sido deportado previamente.

No debería haber estado aquí. No debería haber estado conduciendo esa cosa, dijo Gualtieri refiriéndose al cargador frontal. No debería estar trabajando.

Molina huyó del lugar de la obra a pie, supuestamente con la ayuda de un compañero de trabajo, pero finalmente fue localizado por perros sabuesos, dijo el jefe de policía.

Gualtieri indicó que Hartwick había bloqueado los dos carriles interiores en dirección sur de la interestatal y estaba de pie en el arcén de la carretera cuando fue atropellado por el cargador frontal que circulaba a unos 32 kilómetros por hora (20 millas por hora). Hartwick murió al instante, dijo Gualtieri.

El obrero continuó conduciendo durante aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) antes de detenerse en un estacionamiento, indicó el sheriff.

Luego le dijo a otro obrero que había matado a un policía. Ese trabajador se llevó el equipo de Molina y lo escondió en una zona boscosa, señaló Gualtieri.

El sheriff dijo que Molina será acusado de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, lo que conlleva una condena mínima de cuatro años de prisión. El otro trabajador de la construcción está acusado de ser cómplice después del hecho.

No se sabía por el momento si Molina tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. A primera hora de la tarde del viernes aún no había sido fichado en la cárcel.

Gualtieri dijo que remitió el asunto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que tiene jurisdicción sobre las cuestiones de inmigración.