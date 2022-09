Jefe de PMA insta a actuar de inmediato contra la hambruna

y redujo drásticamente las exportaciones desde Rusia, el segundo mayor productor de fertilizantes del mundo y un importante exportador de alimentos, señaló Beasley.

De acuerdo con el jefe del PMA, la fatiga de los donantes suele mermar las ayudas, especialmente en los países que viven en una crisis continua como Haití. La inflación es también un problema grave debido a que eleva los precios y afecta especialmente a los más pobres, que no tienen capacidad de hacer frente a la situación porque el COVID-19 acaba de devastarlos económicamente".

Así que las madres, dijo, se ven obligadas a decidir entre comprar aceite para cocinar y alimentar a sus hijos, o comprar combustible de calefacción para no pasar frío, porque no tienen dinero suficiente para ambos.

Es una tormenta perfecta sobre otra tormenta perfecta", afirmó Beasley. Y con la crisis de fertilizantes a la que nos enfrentamos ahora y con las sequías, tendremos un problema con el precio de los alimentos en 2022. Esto ha desatado el caos en todo el mundo".

Si no actuamos rápidamente, y no me refiero al próximo sino a este, tendremos un problema de disponibilidad de alimentos en 2023, indicó. Y eso va a ser un infierno".