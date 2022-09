ONU: México critica la "parálisis" de Consejo de Seguridad

México propuso un plan de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania debido a la parálisis del Consejo de Seguridad de la ONU, que no logró prevenir el conflicto, pararlo ni encaminar proceso diplomático alguno, dijo el jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Ebrard criticó con dureza al Consejo de Seguridad y apoyó a los que proponen reformarlo.

(El Consejo) tampoco ha podido lograr que llegue (a Ucrania) todo el suministro de asistencia humanitaria requerido, ni respaldar abiertamente la labor del secretario general y de otros actores, por gestionar el acceso a los mercados de granos y fertilizantes producidos por la Federación de Rusia y por Ucrania, senaló.

Ante la inacción del organismo, el presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador propuso que una comitiva o caucus de jefes de estado fortalezca el papel de mediación que tiene el secretario general de la ONU Antonio Guterres, explicó Ebrard.

El jueves por la mañana Ebrard propuso formalmente ante el Consejo que éste, la India y el Vaticano encabecen una negociación en busca de una tregua entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que México ya había adelantado y que no había tenido una recepción demasiado cálida en Ucrania.

Ebrard y su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba se reunieron por la tarde para hablar sobre el plan.

Cuando periodistas le preguntaron el jueves por la tarde a Ebrard sobre la falta de entusiasmo de Ucrania ante la propuesta, Ebrard admitió que Rusia también ha sido crítica del plan, pero que aún así vale la pena proponerlo.

"Se trata de darle densidad política a esto. Y alguien dirá ˜oiga pero la mediación no es posible™. Bueno, pero si no hacemos el esfuerzo y no presionamos... No basta con condenar (la guerra). Tenemos que fortalecer el papel de la ONU en una posible mediación," dijo Ebrard.

El funcionario mexicano dijo en su discurso que la parálisis del Consejo de Seguridad es resultado del abuso del mal llamado derecho de veto por parte de algunos de sus miembros permanentes.

"En ese tenor, México y Francia hemos seguido promoviendo que los miembros permanentes se abstengan de recurrir al veto ante situaciones de atrocidades masivas. Invitamos a los estados que aún no lo han hecho a sumarse a esta iniciativa que cuenta ya con el respaldo de 106 estados," dijo Ebrard.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes, con derecho a veto, y 10 son elegidos por la Asamblea General por un período de dos años, sin derecho a veto.

Ebrard dijo el jueves que el objetivo del plan de mediación sería generar nuevos mecanismos para el diálogo y espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.

Es tiempo de actuar, señaló. Resignarse a la guerra es ir siempre a un precipicio.

Una primera reacción ucraniana a la iniciativa, sin embargo, no fue positiva.

Es un plan ruso, dijo en un tuit Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, cuando circuló por primera vez la propuesta. Acto seguido se preguntó si la idea es mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva.

México ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero mantiene una postura un tanto ambigua. Ebrard dijo que la invasión constituía un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la carta de la ONU, con consecuencias gravísimas sobre todo para la sociedad civil. Al mismo tiempo, sin embargo, sostiene que el envío de armas a Ucrania y las sanciones a Rusia solo agravan el conflicto.

México no se sumó a las sanciones y pide soluciones basadas en el diálogo y en consideraciones humanitarias.

María Verza y Chris Sherman colaboraron desde la Ciudad de México.