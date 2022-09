Informe: EEUU requiere reforma contra el espionaje enemigo

y usarlo para socavar su negocio y dominar su mercado, dijo el director del FBI, Christopher Wray, en un discurso a empresarios en Londres. Y están empeñados en usar todas las herramientas de que disponen para lograrlo.

El informe del Senado se concentra principalmente en NCSC, un organismo de la oficina del Director Nacional de Inteligencia. Esta fue creada en 2004 tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 y la revelación de que las agencias no intercambiaron información sobre algunos de los implicados en los secuestros de aviones.

El objetivo de la oficina era coordinar las prioridades entre las 18 agencias de inteligencia y garantizar el intercambio de información a través de centros cono el NCSC, que coordinaría el trabajo de contraespionaje del FBI, la CIA y otras agencias.

Pero este centro ve obstaculizada su tarea por la burocracia, dice el informe. Los obstáculos incluyen no puede contratar empleados rápidamente; no tiene autoridad para aplicar estrategias nacionales; y no puede financiar programas de contraespionaje por fuera de las agencias, sea en otras partes del gobierno o en el sector privado.