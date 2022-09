CFK tras ataque: "Estoy viva por Dios y la Virgen"

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afirmó que está viva por Dios y la Virgen el jueves en su primera reaparición pública luego del fallido intento de asesinarla hace dos semanas en la puerta de su domicilio en Buenos Aires.

Me he vuelto un poquito mística ahora, convengamos me asisten razones para hacerlo, dijo la exmandataria (2007-2015) durante un encuentro que mantuvo en el Senado con sacerdotes y religiosas de la corriente de opción por los pobres.

Un hombre intentó asesinar a la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre apuntándole con una pistola Bersa a la cabeza mientras ella saludada a seguidores apostados en la puerta de su domicilio en el barrio Recoleta de la capital argentina. Si bien gatilló dos veces, las balas no salieron de la recámara a pesar de que las pericias posteriores no detectaron fallas.

Me pareció que si tenía que agradecer a Dios y la Virgen tenía que hacerlo rodeada por curas por los pobres, curas villeros, hermanas laicas y religiosas, expresó la dirigente peronista con un rosario de oro colgado en el cuello.

El autor material de intento de magnicidio, su pareja, una amiga de ésta y otro hombre fueron detenidos por su participación en el ataque.