Atlas revela extraordinarias migraciones de aves americanas

Una reinita castaña pesa unos pocos gramos, pero dos veces al año hace un viaje extraordinario. Este pequeño pájaro cantor se desplaza más de 6.400 kilómetros (4.000 mirllas) en una migración de ida y vuelta entre los bosques de abetos de Canadá y el norte de América del Sur.

Las aves migratorias como estas son pequeños trotamundos, dijo Jill Deppe, directora senior de la iniciativa de aves migratorias de la National Audubon Society.

Un nuevo atlas online sobre la migración de las aves, publicado el jueves, recaba información de una cantidad sin precedente de fuentes e ilustra las rutas de unas 450 especies de las Américas, incluidas las reinitas.

Esta herramienta, disponible para todo el mundo sin cobro alguno, es parte de una colaboración de once agrupaciones que recaban y analizan información sobre las migraciones de las aves, incluidos el Cornell Lab of Ornithology, el Smithsonian Migratory Bird Center, el U.S. Geological Survey, la Georgetown University, la Colorado State University y la National Audubon Society.

Por primera vez, un portal reúne información de cientos de estudios científicos que emplean localizadores GPS para seguir los movimientos de las aves y compilan más de 100 años de información recabada por USGS a partir del uso de anillos instalados en las patitas de las aves, observaciones científicas incorporadas a la plataforma de Cornell eBird, análisis genómicos de plumas para determinar el origen de un ave y otros datos.

En los últimos 20 años se ha registrado un verdadero renacimiento de distintas tecnologías para rastrear las migraciones de las aves en todo el mundo, en una escala que no había sido posible hasta ahora, expresó Peter Marra, experto en la migración de las aves de la Georgetown University que colaboró en el proyecto.

El portal permite al usuario ingresar el nombre de una especia, por ejemplo, el águila pescadora, y observar sus movimientos durante un año. Información aportada por 378 águilas pescadoras genera puntos amarillos que revelan que se mueve a lo largo de las costas de América del Norte y del Sur. Una barra que se desplaza por un calendario indica los meses que van pasando.

El usuario también puede escribir el nombre de la ciudad donde vive, hacer un clic en cualquier parte del mapa y ver qué aves se mueven entre ambos puntos. A título de ejemplo, las águilas pescadoras, los pájaros charlatanes y al menos otras 12 especies migran entre Washington y la ciudad brasileña de Fonte Boa.

El portal recibe continuamente información fresca. Melanie Smith, directora de programación del portal, dijo que en el futuro se incorporará más información sobre las aves marinas.

Michael Herrera, quien vive en Washington, comenzó a observar las aves hace unos cuatro meses y quedó enganchado. Es como un mundo escondido que está delante de tus ojos, comentó. Cuando empiezas a prestar atención, todas estas cosas que eran como un ruido de fondo repentinamente tienen un significado.

Herrera dijo que le gustaría saber más acerca de las rutas migratorias de las aves acuáticas del Atlántico, como las garzas azules y las blancas.

Marra, el experto de Georgetown, espera que el público preste más atención al tema y se tome conciencia de los peligros que corren las aves, incluida la pérdida de su hábitat y el cambio climático.

___

Christina Larson está en Twitter, como @larsonchristina.

___

La cobertura del clima y el medio ambiente de la Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido.