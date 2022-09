Popularidad de Biden sube antes de elecciones de noviembre

La popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subió de forma considerable tras tocar fondo este verano, aunque las preocupaciones sobre su gestión económica persistían, según un sondeo del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

El apoyo a Biden se recuperó desde el mínimo del 36% en julio a un 45%, impulsado en gran parte por un aumento del apoyo de los demócratas apenas dos meses antes de las elecciones de media legislatura en noviembre. Durante los duros meses del verano, cuando el precio del combustible se disparó y los legisladores parecían bloqueados, los demócratas enfrentaron la posibilidad de sufrir grandes derrotas ante los republicanos.

Las perspectivas parecían haber mejorado tras una serie de éxitos legislativos que hicieron que más estadounidenses estuvieran dispuestos a juzgar al presidente en los términos que él prefiere: No me comparen con el Todopoderoso. Compárenme con la alternativa.

La tasa de aprobación seguía siendo negativa, con un 53% de adultos estadounidenses que desaprobaban su labor, y la economía aún era un punto débil para Biden. Apenas el 38% aprobaba su liderazgo económico en un contexto de alta inflación, y mientras los republicanos tratan de convertir las finanzas domésticas en el tema central de cara a las elecciones.

Aun así, el sondeo apuntaba a que Biden y sus colegas demócratas estaban ganando impulso justo cuando el entusiasmo de los votantes y la participación cobraba importancia.

No me parece que sea la mejor persona para el puesto, es el mejor de las personas de las que pudimos elegir, dijo Betty Bogacz, jubilada de 74 años en Portland, Oregon. Él representaba la estabilidad, algo que creo que el presidente Trump no representaba en absoluto.

La popularidad del presidente es similar ahora a la que tenía en el primer trimestre del año, pero sigue quedándose por debajo de sus cifras iniciales. Su índice medio de aprobación en los sondeos de AP-NORC en su primer semestre en el cargo era del 60%.

El reciente impulso a su popularidad se debe a un nuevo apoyo entre los demócratas, que parecían haberse alejado a principios del verano. Ahora, el 78% de los demócratas aprueba el trabajo de Biden, en comparación con el 65% de julio. El 66% de los demócratas aprueba su gestión económica, por encima del 54% de junio.

Los republicanos le ven de forma tan negativa como antes. Apenas uno de cada 10 republicanos ve de forma positiva al presidente en general o en materia económica, números similares a los de meses previos del verano.

Christine Yannuzzi, de 50 años, dudaba que Biden, de 79 años, tuviera la capacidad de liderar.

No creo que mentalmente sea totalmente consciente de lo que ocurre todo el tiempo, dijo Yannuzzi, que vive en Binghampton, Nueva York. La economía va fatal y me cuesta creer que la tasa de desempleo sea tan baja como dicen.

Creo que la clase media está siendo muy castigada y las familias tienen dos y tres empleos por persona para salir adelante, dijo la republicana.

Akila Atkins, de 27 años, y ama de casa con dos hijos, cree que Biden está bien y no tiene mucha confianza en que sus soluciones frenen la subida de precios.

Según reportó el martes la Oficina del Censo, el crédito fiscal ampliado redujo a la mitad la tasa de pobreza infantil el año pasado, al 5,2%. Atkins dijo que la medida les había servido para seguir a flote con las facturas, la ropa, los zapatos de los niños, el material escolar, todo.

Pese a sus reservas sobre Biden, la votante demócrata de Grand Forks, Dakota del Norte, dijo que era preferible a Trump.

Siempre creo que podría ser mejor, pero desde luego es mejor que nuestro último presidente, dijo.

___

El sondeo a 1.054 adultos se hizo entre el 9 y el 12 de septiembre con una muestra tomada del AmeriSpeak Panel de NORC, basado en probabilidad y diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error para todos los encuestados es de más menos 3,9 puntos porcentuales.