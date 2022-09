Surcorea multa a Google y Meta por violar privacidad

no advirtió debidamente a los usuarios ni obtuvo su consentimiento cuando recabó datos sobre sus actividades en línea al usar otros sitios web o servicios. Los datos fueron usados para analizar los intereses de cada consumidor y enviarles publicidad personalizada, afirmó la comisión.

Añadió que ordenó a las compañías dar a los usuarios un mecanismo fácil y claro para dar su consentimiento y así tener mayor control sobre la información relativa a sus actividades en línea.

Google no informó claramente a los usuarios que recabaría y usaría la información sobre su uso de los servicios de otras compañías cuando se registraban, precisó la comisión.

Meta no presentó el acuerdo de consentimiento de una manera que pueda ser vista fácilmente por los usuarios al registrarse, sino que simplemente incluyó ese contenido en su convenio general de uso. No informó específicamente a los usuarios sobre las notificaciones legalmente obligatorias y no obtuvo su consentimiento.