Succession, Lasso, Zendaya y Sudeikis se llevan Emmy

Succession y Ted Lasso se llevaron los máximos honores el lunes en los Premios Emmy, en una ceremonia que celebró el poder de la televisión y extendió honores a la serie sudcoreana Squid Game (El juego del calamar), además de tener ganadores que dieron mensajes de empoderamiento.

El tono optimista de la ceremonia, difundido especialmente por Zendaya, Lizzo y Sheryl Lee Ralph, contrastó con la oscuridad de la trama de la ganadora de mejor serie de drama Succession e incluso la ganadora de serie de comedia Ted Lasso.

Gracias por hacer un espacio tan seguro para hacer este programa tan difícil, dijo Zendaya, quien ahora tiene dos trofeos por Euphoria, la serie dramática sobre adolescentes en su duro paso a la edad adulta.

Mi mayor deseo es que ˜Euphoria™ pueda ayudar a gente real. Gracias a todos los que han compartido su historia conmigo. Los llevo conmigo, los llevo con (Rue), dijo Zendaya sobre su personaje.

Succession, sobre un imperio de medios de comunicación de una familia despiadada y avara, se repartió los honores de drama con Squid Game, la serie sobre un concurso sangriento promovido por ricos ociosos que convierten a los pobres en carne de cañón.

Lee Jung-jae de Squid Game, quien interpretaba al personaje principal y guía moral de la serie, se convirtió en el primer actor asiático en ganar el trofeo de mejor actor de una serie de drama en los Emmy.

Jason Sudeikis y Jean Smart se llevaron trofeos consecutivos de actuación, mientras que Zendaya obtuvo su segundo premio a mejor actriz en una serie de drama por Euphoria.

También se crearon nuevos ganadores de los Emmy. Lizzo y las actrices de Abbott Elementary Quinta Brunson y Sheryl Lee Ralph de recibieron sus primeros trofeos.

Sudeikis ganó su segundo trofeo consecutivo por su papel de entrenador en la comedia de fútbol Ted Lasso y Smart también obtuvo dos estatuillas por la comedia sobre monólogos cómicos Hacks. Sudeikis dio un raro agradecimiento a los telespectadores en la premiación.

Gracias a la gente que vio este programa y se adentraron tanto como nosotros nos adentramos haciéndolo, dijo.

Ralph detuvo por un momento la ceremonia al recibir la estatuilla a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por Abbott Elementary con una breve pero conmovedora canción de afirmación.

Soy una especie en peligro. Pero no canto una canción de víctima. Soy una mujer, soy una artista y sé a dónde pertenece mi voz, cantó a todo pulmón. Después alentó a cualquiera que dude de sus propios sueños estoy aquí para decirles que así es como luce creer, dijo con su estatuilla en mano.

El público, entre el que estaba Lizzo y muchas de las más grandes estrellas de la televisión, ovacionó de pie a Ralph.

Cuando la misma Lizzo recibió el premio a mejor serie de competencia por Lizzo™s Watch Out for the Big Grrrls, la también cantante dio otro emotivo discurso.

Cuando era una niña pequeña, todo lo que quería ver era a mí en los medios. Alguien gordo como yo, alguien negro como yo, alguien hermoso como yo, dijo.

Brett Goldstein de Ted Lasso ganó el premio a mejor actor de reparto en una serie de comedia y Matthew Macfadyen de Succession y Julia Garner de Ozark se llevaron los honores de actor y actriz de reparto de una serie de drama, respectivamente.

Es un placer y privilegio interpretar este alocado regalo de papel en este maravilloso programa, dijo Macfadyen al recibir su trofeo por su papel como un calculador miembro de una familia que tiene un imperio de medios de comunicación.

Garner agradeció a su esposo y otras personas con un mensaje en pantalla.

The White Lotus se llevó varios honores, incluyendo mejor serie limitada o antología.

El anfitrión Kenan Thompson comenzó la ceremonia de los Premios Emmy con un homenaje a la televisión, desestimando a Tik-Tok como esa diminuta televisión vertical, y con un número musical en el que rindió homenaje a series con sus canciones originales de Friends a The Brady Bunch y Game of Thrones.

Una vez que paró la música, Thompson sorprendió al público al anunciar a Oprah Winfrey como la primera presentadora de la noche. Winfrey subió al escenario con una estatuilla de los Emmy y declaró oficialmente la noche como ¡una fiesta!. El primer premio fue para Michael Keaton por su papel en Dopesick. Winfrey y Keaton se abrazaron antes de que ella le entregara su trofeo.

Significa mucho, dijo Keaton sobre su premio por su papel como un médico que se ve atado a sus pacientes por la adicción. Keaton recordó la magia de conocer la televisión cuando su padre ganó un aparato en una rifa y agradeció a sus padres por no burlarse de sus primeros intentos por actuar.

Amanda Seyfried se llevó el premio a mejor actriz de una serie limitada por The Dropout en la que interpretó a la joven emprendedora de Silicon Valley caída en desgracia Elizabeth Holmes. Agradeció a familiares y amigos, incluso a su perro Finn.

Murray Bartlett ganó el premio a mejor actor de reparto por la serie limitada The White Lotus, una tragicomedia que se desarrolla en un centro turístico de Hawái. Jennifer Coolidge, quien ganó el premio a mejor actriz de reparto por la misma producción, encantó al público al bailar al ritmo de la música puesta para cortar su discurso de agradecimiento.

El premio para mejor programa de variedades y tertulia fue para Last Week Tonight with John Oliver, y el especial de stand-up Jerrod Carmichael: Rothaniel ganó el premio a mejor guion de un especial de comedia.

Buenas noches a todos. Me voy a casa, no voy a ser un ganador terrible, pero voy a casa porque no puedo superar esto, dijo un emocionado Carmichael.

El inicio animado de la ceremonia del lunes fue muy diferente de las series contendientes en la categoría de drama, que incluían a la violenta y distópica Squid Game, la sátira laboral Severance y a Succession, sobre una poderosa y despiadada familia. Incluso la comedia ganadora, Ted Lasso, dio un giro oscuro en su narración en su última temporada.

Los Emmys se transmitieron en vivo por NBC y por streaming en Peacock.

___

Beth Harris contribuyó a este despacho.