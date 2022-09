Guatemala: protesta contra alto costo de vida y corrupción

Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas protestaban el lunes en la capital guatemalteca contra el alto costo de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción y y exigían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

También reclamaban la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.

Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza, dijeron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.

La comunidad internacional ha advertido sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.

Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.

El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.

Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo vía telefónica a The Associated Press que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.

No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos, dijo Muñoz.

Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.