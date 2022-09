Muere la reina Isabel II de Gran Bretaña a los 96 años

siguió el shock de la muerte de la princesa del pueblo en un accidente automovilístico en París en 1997. Esa vez la reina parecía fuera de sintonía con su pueblo.

En medio de un luto sin precedentes, muchos consideraron que la incapacidad de Isabel para dar una muestra pública de dolor era una falta de sensibilidad. Tras varios días, finalmente dio un discurso a la nación transmitido por televisión.

La mella en su popularidad fue breve. Para esas alturas era considerada una especie de abuela nacional, con una mirada penetrante y una sonrisa dulce.

A pesar de ser una de las personas más ricas del mundo, Isabel tenía fama llevar una vida frugal y seguir al sentido común. Era una monarca conocida por apagar luces en habitaciones vacías y una mujer de campo que no tenía miedo de estrangular faisanes.

Un reportero de un diario, que fue a trabajar de manera encubierta como lacayo en el palacio, confirmó la imagen de esa Isabel con los pies en la tierra, capturando fotografías de recipientes de plástico en la mesa del desayuno real y de un pato de plástico en una bañera.

La sangre fría de Isabel no se alteró cuando un joven le apuntó con una pistola y disparó seis salvas mientras ella montaba un caballo en 1981, ni cuando descubrió a un intruso perturbado sentado en su cama en el Palacio de Buckingham en 1982.

La imagen de la reina como un ejemplo de la decencia británica fue satirizada por la revista Private Eye, que la llamó Brenda. Aquellos que se oponían a la monarquía la llamaban Señora Windsor. Pero la causa republicana tuvo poco impulso mientras ella estuvo viva.

En su Jubileo de Oro en 2002, dijo que el país debería volver la vista con orgullo mesurado sobre la historia de los últimos 50 años.

Han sido 50 años bastante memorables bajo cualquier criterio, dijo en un discurso. Ha habido buenos y malos momentos, pero cualquiera que pueda recordar cómo eran las cosas después de esos seis largos años de guerra, aprecia los enormes cambios que se han logrado desde entonces.

Una presencia reconfortante en casa, era también un emblema de Gran Bretaña en el extranjero, una forma de poder suave, respetada siempre cualesquiera que fueran los caprichos de los líderes políticos del país en el escenario mundial. Cuando apareció en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a otro ícono, James Bond, el gesto pareció apropiado. Gracias a la magia del cine parecía que la reina había llegado en paracaídas al Estadio Olímpico.

En 2015 superó el reinado de su tatarabuela la reina Victoria, quien estuvo en el trono durante 63 años, siete meses y dos días, para convertirse en la monarca con el reinado más largo de la historia de Gran Bretaña. Siguió trabajando hasta entrada en su 10ma década de edad, aunque el príncipe Carlos y el hijo mayor de éste, el príncipe Guillermo, se hicieron cargo de algunas de las visitas, inauguraciones e investiduras que forman parte de los deberes reales.

La pérdida de Felipe a comienzos de 2021 fue un duro golpe para la reina, quien tristemente se sentó sola en su funeral en la Capilla del Castillo de Windsor bajo las medidas sanitarias implementadas por la pandemia de coronavirus.

Y los problemas de la familia no cesaron. Su hijo el príncipe Andrés se vio involucrado en la sórdida historia del abusador sexual y empresario estadounidense Jeffrey Epstein, del que había sido amigo. Andrés negó las acusaciones sobre que tuvo sexo con una mujer que afirmaba haber sido traficada por Epstein.

El nieto de la reina, el príncipe Enrique, se alejó de Gran Bretaña y de sus deberes reales después de casarse en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle. Enrique afirmó en una entrevista que alguien en la familia, aunque no la reina, había sido poco amable con su esposa.

La reina gozó de una salud envidiable hasta bien entrada en sus 90 años, aunque se le pudo ver usando un bastón tras la muerte de Felipe. Unos meses después dijo a los invitados a una recepción como pueden ver, no me puedo mover. El palacio, que no compartió muchos detalles, dijo que la reina estaba experimentando problemas de movilidad.

Siguió teniendo reuniones virtuales con diplomáticos y políticos desde el Castillo de Windsor, pero sus apariciones públicas se hicieron cada vez más raras.

Mientras tanto, tomó medidas para prepararse para la transición. En febrero de este año, la reina anunció que quería que la esposa de Carlos, Camila, fuera conocida como reina consorte cuando llegue el momento de que su hijo sea rey. Esto retiró las dudas sobre el papel de la mujer que algunos culparon por la ruptura del matrimonio de Carlos con la princesa Diana en la década de 1990.

En mayo, hubo otro momento simbólico cuando la reina pidió a Carlos que la supliera y leyera su discurso en la ceremonia de apertura del Parlamento, uno de los deberes constitucionales más importantes de la monarca.

Siete décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Isabel estaba nuevamente en el centro del ánimo nacional en medio de la incertidumbre por la pandemia de COVID-19, una enfermedad de la que ella misma se contagió en febrero de 2022.

En abril de 2020, durante el confinamiento implementado en el país y con el primer ministro Boris Johnson hospitalizado, la reina hizo una rara aparición en video instando a la gente a mantenerse unida.

Isabel invocó el espíritu de la Segunda Guerra Mundial, ese importante momento en su vida y en el del país, al parafrasear la popular canción de la época de la guerra We™ll Meet Again de Vera Lynn.

Debemos reconfortarnos en el hecho de que a pesar de que podría haber más cosas que tengamos que soportar, llegarán mejores días. Estaremos nuevamente con nuestros amigos. Estaremos nuevamente con nuestras familias. Nos encontraremos de nuevo, dijo.

Los fallecidos periodistas de The Associated Press Gregory Katz y Robert Barr contribuyeron a este despacho.