Canciones de musical sobre Frida Kahlo debutan en NY

Un futuro musical de Broadway sobre la artista mexicana Frida Kahlo empezará a cobrar vida esta semana con una presentación en Nueva York de varias canciones que los creadores del espectáculo han escrito y compuesto.

Frida, The Musical debutará hasta el 2024, pero el compositor mexicano Jaime Lozano ya ha empezado a trabajar en el espectáculo y el miércoles ofrecerá una pequeña degustación.

Es una exploración de las primeras canciones que hemos estado construyendo, escribiendo, para contar esta historia, dijo Lozano, de 42 años, durante una entrevista con The Associated Press. Queremos compartir nuestros primeros pasos con la audiencia de Nueva York.

Una orquesta de 15 músicos y siete cantantes mexicanos, o de origen mexicano, interpretarán las piezas, que incluyen toques de géneros como huapango, bolero y mariachi mezclados con el teatro musical.

La actriz mexicana Sylvia Sáenz leerá extractos de Frida Intima, el libro de Isolda Pinedo Kahlo, sobrina de la artista, en el que se basará el musical.

Entre los cantantes, estará Mauricio Martínez, que fue protagonista del musical On Your Feet!; Eden Espinosa, actriz del musical Wicked; y Krystina Alabado, del musical Mean Girls.

Son gente maravillosa ... todos tienen un lado mexicano, y creo que eso es importante por la cuestión de la representación y para ellos significa mucho poder contar esta historia también, dijo Lozano.

Se espera que parientes de Kahlo acudan a la presentación, dijo Lozano. El espectáculo, de entrada gratuita, se presentará en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center.

La coreografía del musical aún no está hecha, ya que Lozano aún está explorando la música y los personajes. El musical incluirá palabras en español, pero será principalmente en inglés.

La cantante Florencia Cuenca, que participará en el concierto del miércoles, dijo que el evento servirá para encontrar el lenguaje del musical.

Es un honor dar vida a estas canciones. Es la primera vez que se van a cantar en un escenario, dijo Cuenca. En algunas canciones canto como si fuera Frida, en otras canciones canto como si fuera Cristina, la hermana de Frida, en otras canto a ˜ensemble™. Está divertido".

Las ocho canciones que se presentarán el miércoles, fusionan música tradicional mexicana con sonidos contemporáneos, dijo Lozano. Una de las canciones se titula Wings (Alas) y está inspirada en una frase de Kahlo: Pies para qué los quiero, si tengo alas pa' volar.

El proceso para llevar una obra a Broadway es largo. No es arte de magia. Este primer acercamiento son canciones de las cuales no sabemos cuáles de ellas llegarán realmente a la versión final (del musical), dijo Lozano. A lo mejor dos o tres de ellas llegarán.

A pesar de que el musical hablará de los momentos difíciles de la vida de Kahlo, Lozano dijo que quiere enfocarse en una Frida tridimensional y completamente humana", que también celebra la vida y disfruta de las pequeñas cosas.

Frida, sí, sufrió, pero veamos también cómo salió adelante, las alegrías que tenía, dijo Lozano. Queremos ver una Frida que celebre la vida.