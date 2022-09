EEUU: alquiler comienza a bajar, pero ¿por cuánto tiempo?

El costo del alquiler está empezando a bajar después de alcanzar niveles récord este verano, pero expertos dicen que es incierto si esta tendencia continuará.

Christopher Mayer, profesor de bienes raíces en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia, dijo que las personas que busquen alquilar un apartamento en estos momentos podrían tener una mejor experiencia que si lo hubieran buscado en mayo o junio.

No se está viendo un incremento de los precios de los alquileres tan rápido, el mercado de arrendamientos se está relajando un poco, dijo Mayer.

La mediana nacional de alquileres subió un 14% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, el menor incremento anual desde noviembre del 2021, de acuerdo con un nuevo reporte de Redfin. Aunque ese porcentaje es aún alto, es menor al 15% de junio y 16% de mayo.

Expertos dicen que es posible que el mercado se estabilice un poco más al final de este año, pero aún existe mucha incertidumbre.

No me sorprendería si llegamos al 2023 antes de que nos estabilicemos, dijo Brian Carberry, editor gerente de Rent.com, un sitio web de búsqueda de apartamentos de Redfin.

Mucho de esto depende de dónde vives. Ciudades en Florida, tal como Boca Raton y West Palm Beach, han visto una disminución de rentas de -0.1% y -0.5% respectivamente, comparándose con el mes anterior. De acuerdo con Apartment List , los alquileres en ciudades en la costa de California, como San Diego, han continuado incrementando durante el año pasado.

En Rochester, Nueva York, el alquiler subió 15,3% en agosto en comparación al costo de renta en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos de Apartment List. En promedio, un apartamento de dos recámaras en el área de Rochester costaba 1.318 dólares en agosto, comparando con los 1.116 dólares hace un año.

El CEO de Bank of America, Brian Moynihan, dijo que los altos costos del alquiler son preocupante porque representan una gran parte de los gastos de las familias.

Los precios de la gasolina están bajando, pero los alquileres suben 10, 12, 15%. Y la renta puede acaparar alrededor del 40% del salario de las familias, dijo Moynihan en una entrevista reciente con Associated Press.

Mientras que las cosas se están viendo mejor que hace unos meses para los arrendatarios, el mercado sigue a favor de los arrendadores, dijo Mayer.

Si tu contrato de arrendamiento está por terminarse, tal vez sea mejor opción renovar tu contrato y negociar tu alquiler con tu arrendador, al menos hasta que el mercado de arrendamientos se estabilice, dijo Paula Munger, asistente de vicepresidente de investigación de mercado para la Asociación Nacional de Apartamentos.

Cuando renuevas tu contrato no vas a pagar lo mismo que alguien que recién se vaya a mudar, dijo Munger. Si puedes, quedate en tu apartamento.

Una de las razones del incremento en el alquiler ha sido el aumento de la demanda proveniente del mercado de la vivienda.

El mercado ha empezado a calmarse, lo cual puede significar que más personas podrán solventar la compra de viviendas en lugar de alquilar. Sin embargo, con la tasa de interés en subida, es posible que algunos decidan no adquirir una hipoteca.

Con la inflación actual en todo el mercado, es posible que no exista suficiente oferta, así que los precios suben, dijo Munger. Esa es la desventaja para los consumidores, el no tener suficientes opciones de lo que les gustaría alquilar.

Esta fue la experiencia de Erika Tascon, una joven de 22 años residente de Los íngeles, quién estaba previamente viviendo con amigas pero quería encontrar un apartamento con su novio.

Después de visitar más de 10 apartamentos, la pareja se decidió por uno de una recámara y 500 pies cuadrados en Beverly Hills en donde pagan 2.750 dólares al mes. La mediana de alquiler por apartamentos de una recámara en el área es de 2.773 dólares, un incremento de 14% respecto al año anterior, de acuerdo con datos de Zumper.

Creo que los arrendadores se están aprovechando de las personas, dijo Tasco, quién actualmente paga 200 dólares más al mes que en su apartamento anterior.

En el caso de Britni Eseller, la alta demanda implicó que se apresurara en llenar su solicitud de alquiler para así ganarle a otras 10 personas que visitaron el apartamento que ella quería.

Porque todos están en modo de escasez, estás dispuesto a encontrar un apartamento que esté más o menos económico, pero desafortunadamente tienes que pasar por alto pisos astillados o un electrodoméstico que no funciona, dijo Eseller, quién vive en North Park, un barrio de San Diego.

Los desarrolladores de bienes raíces han aumentado la construcción de edificios este año, lo cual puede que ayude a aliviar la demanda. Pero es probable que esto tome tiempo antes que se refleje en el mercado.

Mientras tanto, los altos precios del alquiler afectan desproporcionadamente a los residentes de bajos recursos en todo el país, dijo Ben Martin, director de investigación de Texas Houses, una organización sin fines de lucro que trabaja para erradicar la injusticia de la vivienda.

En mayo, los precios de renta en Dallas y Fort Worth subieron un 21,6% desde el año pasado, de acuerdo con datos de Redfin. En Austin, subieron un 48,5%. Una de las principales razones de este aumento fue que residentes afluentes de áreas costeras como California o Nueva York se mudaron a Texas durante la pandemia del coronavirus cuando se dieron cuenta que podían trabajar en línea y vivir más barato. En diciembre del año pasado, por ejemplo, Tesla movió sus oficinas centrales del Sillicon Valley a Austin.

Las personas que ganan los salarios más bajos están pagando más dinero en proporción a su salario, dijo Martin. Lo cual significa que no tienen dinero para otros gastos como escuela, útiles escolares, gasolina, ropa, y todas las cosas esenciales para vivir.

Además de recortar gastos básicos, los arrendatarios también están optando por vivir en mayor cantidad por cada departamento, dijo Martin.

Cada vez es mayor el número de personas que no pueden solventar el pago de su hogar y están enfrentando desalojos. Los gobiernos estatales han terminado la suspensión de desalojos y los programas de asistencia para solventar alquileres que ayudaban que las personas se mantuvieran en su hogar durante la pandemia.

El Eviction Lab , una organización de investigación en la Universidad de Princeton, está viendo un alto número de desalojos que han superado los niveles pre-pandemia.

En Houston, donde la suspensión de desalojos se terminó en julio del 2021, hubo 7.242 desalojos en julio de este año, 51% arriba del promedio, de acuerdo con el Eviction Lab. Otras ciudades como Los íngeles han extendido la suspensión de desalojos hasta el final de este año.

Arrendatarios que no pueden solventar el aumento del alquiler, pero tampoco pueden mudarse, han sido obligados a elegir entre pagar el alquiler o cubrir sus necesidades básicas. Los desalojos son reflejados en el registro de los arrendatarios, lo cual hace más difícil el encontrar vivienda en el futuro.

La amenaza de desalojos es un problema acechante, dijo Nick Graetz, un investigador de postdoctorado en el Eviction Lab. Parte de la razón por la cual los arrendatarios sacrifican muchas otras cosas para pagar precios tan altos cada mes es porque tienen una constante amenaza de que serán evacuados de sus hogares.

The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear periodismo educacional y explicativo con la meta de difundir educación financiera. La fundación es independiente de la compañía Charles Schwab and Co. Inc. La AP es responsable exclusiva de su trabajo periodístico.